«Скопинского маньяка» заподозрили в укрывательстве убийства

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов может опять стать фигурантом уголовного дела, 2 августа в доме у Мохова произошло убийство, сообщают СМИ.

Как сообщает «Московский комсомолец», «в день ВДВ у него собралась компания из пяти человек для распития спиртного. Мохов заподозрил одного из гостей в том, что тот украл у него гуся. За хозяина дома вступился знакомый. 39-летний скопинец ударил попавшего под подозрение гостя локтем в область шеи. Потерпевший скончался на месте».

Отмечается, что труп несколько дней пролежал во дворе Мохова. Ночью подозреваемый в убийстве вместе с хозяином дома оттащили тело во двор заброшенного дома, где его и обнаружили.

Подозреваемый в убийстве дал признательные показания. В отношении Мохова сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 316 УК РФ «Укрывательство особо тяжкого преступления».

Как рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных структурах, убийство произошло в доме Мохова, где компания распивала спиртное, и именно «скопинский маньяк» помог оттащить тело в заброшенный дом.

«Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали. Пока дело (об укрывательстве преступлений) не возбуждено..., доследственная проверка идет еще», – отметил собеседник агентства.

Мохову, как сообщалось ранее, мировой суд назначил 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления от 9 августа, опубликованного на сайте судебного участка №31.

Следственное управление СК РФ по Рязанской области в понедельник информировало, что в воскресенье во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляет следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта 2021 года. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и был оштрафован на 1,2 тыс. рублей.