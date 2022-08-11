В ЛНР заявили, что союзные силы добились существенных успехов в Соледаре

Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».

При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».

Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.

В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.