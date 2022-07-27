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В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара
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Украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Марочко добавил, что дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.
Ранее разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В США предсказали цепную реакцию на Украине после дефолта «Нафтогаза»
Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны, сообщила The Wall Street Journal.
Как уточняет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее во вторник компания «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Эксперт оценил данные западных СМИ о подготовке ВСУ к «битве за Херсон»
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«Пока неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы за Херсон. Но наши войска уже укрепляют группировку на Николаевском направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения в западной прессе о подготовке ВСУ к атаке на Херсон.
«Про «битву за Херсон» украинские политики и западная пресса говорят уже третий месяц. Но никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Однако мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся. Ну а мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников», – заметил собеседник.
Рожин также подчеркнул, что сложно делать тактические прогнозы, учитывая тот факт, что неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы. «Да и сравнение с битвой за Фаллужду, которое приводят американские наемники, нельзя назвать полностью корректным. Тогда речь шла о зачистке города силами обычных регулярных формирований, а тут мы имеем дело с нерегулярными армиями, а также с артиллерией, РСЗО и авиацией», – заключил Рожин.
В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что заявления о «битве за юг», равно как и обещания украинских политиков «закончить войну до зимы», являются элементами «сериала и шоу».
«Мы постоянно слышим о чудо-оружии, которое вот-вот переломит ход войны, ожидаем каких-то сюрпризов... В итоге это дойдет до того, что у людей появится полное разочарование в том, что говорят киевские спикеры. И самым непредсказуемым сюрпризом может стать то, что украинская власть заявит о своей победе, которую остальные не заметили. Мое мнение – все придет к унизительным, позорным договоренностям и официально подкрепленной сдаче территорий. Проверим», – сказал Шарий.
Ранее издание The New York Times сообщило о том, что ВСУ готовятся к «амбициозной атаке» на Херсон. Однако такая атака потребует «огромных ресурсов и приведет к тяжелым потерям». «В течение месяца украинские артиллерийские и ракетные войска ослабляли российские позиции, используя ряд новых западных вооружений, включая системы HIMARS, предоставленные США», – добавляет издание и напоминает, что атака на Херсон является приоритетом для Владимира Зеленского.
Однако запланированное Украиной наступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков – они сомневаются в том, что ВСУ готовы к подобной операции на фоне успехов ВС России в Донбассе. «Тем не менее украинские официальные лица и несколько представителей западной разведки заявили о важности того, чтобы Украина попыталась начать контратаку», – пишет NYT, ссылаясь в том числе на главу британской Ми-6 Ричарда Мура.
«Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6–8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – полагают американские аналитики.
«Мы смотрим на Херсон, как на следующую Эль-Фаллуджу, – сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, присоединившийся к 28-й бригаде ВСУ. – Будет много сумасшедших боев».
Отметим, что для американских военных иракская Эль-Фаллуджа имеет особое значение: этот город в 2004 году силы ВС США и частных военных компаний штурмовали несколько месяцев, неся тяжелые потери. В результате двух продолжительных битв город прозван «кладбищем для американцев».
Напомним, украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.
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ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Антоновский мост цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Пока информационные помойки Зеленского празднуют уничтожение Антоновского моста, ВГА Херсонской области опровергают повреждение моста в результате обстрела – все ракеты были перехвачены», – написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Антоновский мост цел, несмотря на истерики в нацистских пабликах», – написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
Антоновский мост – это единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум.
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Лавров: Запад запретил Киеву договариваться с Россией
Западные страны, очевидно, запретили Киеву договариваться с Россией на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.
«Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул».
Также Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Что касается ситуации на земле и перспектив ее развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Кагутой Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Украиной], потому что всем хорошо известно – любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», – сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.
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Киев решил просить США предоставить «газовый ленд-лиз»
Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», – приводит ТАСС сообщение Шмыгаля.
Ранее СМИ сообщали, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Силы ЛНР, ДНР и России освободили Новолуганское
Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль населенный пункт Новолуганское в ДНР, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, два-три дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», – добавил помощник министра внутренних дел ЛНР.
Новолуганское расположено севернее Горловки в ДНР, примерно в 7 км от Углегорской ТЭС.
Ранее союзные силы взяли под контроль Углегорскую тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске. При этом украинские силовики перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
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В ЛНР раскрыли планы наступления после зачистки Углегорской ТЭС
Союзные силы ЛНР, ДНР и России после зачистки от украинских силовиков Углегорской ТЭС будут продвигаться в сторону Артемовска, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он указал на то, что буквально каждый клочок земли на Углегорской ТЭС заминирован, везде растяжки и осуществлялось дистанционное минирование.
«Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много. Ну а наши военнослужащие после зачистки данного района выдвинутся дальше в сторону населенного пункта Артемовск», – передает ТАСС слова Марочко.
Он также заявил, что Углегорская ТЭС «имеет ключевую, важную, стратегическую роль». ТЭС обеспечивает энергией множество городов и районов на территории ДНР и за ее пределами. Углегорская ТЭС является самой крупной в Европе.
Ранее сообщалось, что народная милиция республики взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков.
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ПВО отразила все попытки ВСУ обстрелять Херсон
Украинские военные во вторник попытались дважды обстрелять Херсон, обе ракеты сбили российской системой ПВО на подходе к городу, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Они пытаются стрелять, но система ПВО отбила, ничего не долетело, прилетов не было. Мы насчитали около двух попыток, но система усилилась, никаких угроз нет. Мы не можем сказать, по мосту ли стреляли, потому что ракеты были сбиты на подходе к городу», – цитирует Стремоусова ТАСС.
Он указал, что сейчас еще не установлена РСЗО, из которой выпустили ракеты.
Ранее в администрации региона сообщали, что ВСУ в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские средства ПВО и ПРО подтвердили свои характеристики в ходе спецоперации и даже превзошли их.
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В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, написал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
По его мнению, США допустили по отношению к России и Украине пять ключевых ошибок, первая из которых – игнорирование многочисленных предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО на Восток будет рассматриваться как экзистенциальная угроза безопасности, передает РИА «Новости».
«Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и ее союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла все более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России», – отметил Саймс.
По мнению автора статьи, второй ошибкой США и других западных стран стало решение обрубить России дипломатические пути урегулирования кризисной ситуации. Он подчеркнул, что любые ее шаги трактовались слишком агрессивно.
«У Вашингтона были все возможности проверить гибкость Москвы в предложении переговоров, начав с очевидного пункта соглашения, а именно с того, что НАТО не пригласит Украину в свои ряды в ближайшее время. Вместо этого президент Джо Байден решил вызвать Путина на блеф – с предсказуемыми результатами. Неужели кто-то действительно верит, что если бы администрация предложила серьезные переговоры по российским проблемам Украины, а не пренебрежительно отвергла их, Москва все равно отдала бы приказ о начале спецоперации?» – высказался Саймс.
Кроме того, Вашингтон не только недооценил серьезность требований Москвы, но и переоценил собственное влияние на мировой арене, хотя он уже не обладает неоспоримым глобальным доминированием – ни экономическим, ни политическим, ни военным. Автор статьи заметил, что из-за этого имидж демократичности западных государств поставили под сомнение.
«Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьезных последствий в отношении любого, кто откажется сотрудничать с американскими санкциями, включая Китай, еще одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США. Эти усилия послали четкий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права», – добавил Саймс.
Кроме того, публицист назвал четвертую ошибку, подчеркнув непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта «солидарности».
«Жизнь в России остается удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию все больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь по сути нормальной, без каких-либо болезненных перебоев», – признал политолог.
При этом самым главным промахом администрации Джо Байдена Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой.
«Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что если дело дойдет до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку», – подытожил он.
Ранее американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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Власти Херсонской области рассказали о повреждениях Антоновского моста
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Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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В ДНР подсчитали, что в ВСУ остались 10% кадровых военных после начала СВО
В составе вооруженный сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену, сообщил замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов.
Погибших, раненых или попавших в плен срочно замещали мобилизированными и терробороновцами.
«Мобилизированные и терробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличается. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, [осталось с начала спецоперации] около 10%», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными.
Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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