Кириенко заявил о намерении НАТО воевать против России «до последнего украинца»

Североатлантический альянс будет с удовольствием воевать на территории Украины против России «до последнего украинца», заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

«Они (власти Украины – прим. ВЗГЛЯД) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», – приводит его слова ТАСС.

Кириенко добавил, что против России идет «горячая военная операция» со стороны Запада. «Мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем и, конечно, не с украинцами. С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев», – сказал он.

29 июня на саммите НАТО в Мадриде главы государств и правительств альянса приняли новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности альянса. В документе также утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для России, готова сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то, что больше не считает Россию партнером.