В России резко возросло число китайских дилерских центров

Китайских дилерских центров в России за первое полугодие 2022 года стало в полтора раза больше, чем российских, сообщают эксперты проекта «Открытие авто» на основе своего исследования.

После ухода дилерских сетей европейских и японских брендов с российского авторынка его ожидаемо стали осваивать компании из Китая. И хотя прежние объемы продаж новых авто сократились в пять раз, количество дилерских центров китайских марок значительно выросло. Наиболее активно расширяются дилерские сети китайских марок Cherry и Exeed, пишет «Ридус».

Cherry открыла 26 новых шоурумов, теперь у компании 63 фирменных салона. У Exeed 22 новых торговых точки, а всего 149 салонов. На третьем месте компания Geely, в первом полугодии 2022 года открывшая 18 новых салонов (их общее количество превысило сотню).

Также расширяют свои сети китайские компании FAW (прирост – 20 салонов за год), Changan (85 салонов), JAC (58), DFM (42), Foton (38) и GAC (18).

В целом по итогам первого полугодия 2022 года франшизы имели 763 салона различных китайских брендов, что на 82 салона больше, чем по итогам прошлого года.

При этом количество шоурумов российских брендов достигло 536, что на 227 салонов меньше, чем у китайских марок.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайский бренд Haval планирует увеличивать объемы и уровень локализации производства автомобилей в России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие изменения ждут российский автомобильный рынок.