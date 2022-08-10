Сын Трампа назвал обыски в поместье отца «скоординированной атакой»

Политолог: Зеленский преподал хороший урок российской оппозиции

«Уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно.

«Нам остается только приветствовать заявление Зеленского. Теперь он должен показать пример Западу и выслать с Украины всех бывших и нынешних граждан России. Например, Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и других. А также Марка Фейгина, Аркадия Бабченко и всех тех, кого в России ожидает следствие. Я так понимаю, Зеленский именно к этому призывает», – с иронией сказал политолог и историк Владимир Корнилов, который долгое время проживал в Киеве.

«Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что «спасибо» им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. «Бьют не по морде, а по паспорту», что называется», – подчеркнул собеседник.

«В этой связи те, кто сбежал из России, думая, что на Западе их примут за своих, получили урок. И спасибо Зеленскому, что он их об этом предупредил», – отметил он.

Между тем историк не согласился с мнением Дмитрия Медведева о том, что «последний раз такие идеи высказывал Адольф Гитлер», имея в виду желание Зеленского «призвать к ответу все население России». По словам Корнилова, подобные идеи постоянно озвучивают на Западе.

«Президент США Джо Байден говорит: наши санкции не направлены против русского народа, а только против олигархов и «окружения Путина». И первое, что они сделали, – закрыли «Макдональдс» в России. Это, по их мнению, должно стать болезненным ударом по олигархам?!» – удивляется эксперт.

«То, что делает Запад, – это полноценная война со всем русским. Например, на юную 19-летнюю теннисистку из Великобритании Эмму Радукану сейчас все набросились за то, что она посмела взять себе тренером гражданина России Дмитрия Турсунова. Теперь ее проклинают, вынуждают отказаться от тренера или же публично объявить несогласие с политикой Путина. И это все лишь потому, что он русский», – отметил собеседник.

«Это этническая, расовая ненависть. Ее выражает весь Запад, а украинский президент просто продолжает этот тренд, просто не так умело ввиду собственной глупости», – заключил Корнилов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.

По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».

Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном». Он также обратил внимание на призыв президента Украины «призвать к ответственности все население России». «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» – поинтересовался Медведев.

Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.

Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».

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