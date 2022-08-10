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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к Министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Историк назвал реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ
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Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.
Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.
В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.
Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.
Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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Twitter временно заблокировал аккаунт МИД на английском из-за цитат Минобороны
Сеть микроблогов Twitter начала блокировать англоязычный аккаунт российского министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В ночь на 5 августа администрация платформы Twitter заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина – публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что такую реакцию вызвал пост с цитатой Минобороны о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению коронавируса.
«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», – заключила представитель ведомства.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа USAID по отлову летучих мышей могла быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
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Захарова оценила призыв Блинкена к странам Африки
Странам Запада не стоит указывать Африке на необходимость уважать территориальную целостность государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Киншасе призвал страны Африки «уважать территориальную целостность друг друга». Как отметила Захарова, Блинкен при этом «не добавил, что территориальную целостность имеют право не уважать только западные страны, вычленившие из состава Сербии Косово и назвавшие эту территорию «государством» вопреки мнению официального Белграда и сербского народа».
Также она напомнила, что «в 1968 году на Коморах было введено внутреннее самоуправление, а в 1974 году – проведен референдум о предоставлении независимости». В 1975 году Палата депутатов коморского Парламента провозгласила независимость республики, Коморские острова были приняты в члены ООН.
Однако Франция как бывшая метрополия отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, «ссылаясь на результаты референдума 1974 года», тогда 63% населения острова «высказалось за сохранение статуса французской территории». В 1976 году остров стал территориальной единицей Французской Республики, а с 2011 года входит в состав Франции в качестве заморского департамента, рассказала Захарова.
В 1979 году Генассамблея ООН признала права Коморских островов на Майотту, а «впоследствии ГА ООН неоднократно принимала резолюции о необходимости возвращения данного острова Коморам», но вопрос так и не урегулировали. «А Коморы – это Африка, между прочим», – отметила Захарова, добавив, что «не Западу и не Африку надо призывать уважать суверенитет и территориальную целостность».
Африканское турне Блинкена началось в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направился в Демократическую Республику Конго, а затем посетит Руанду. Как указывала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
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Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.
Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».
Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Пелоси прокомментировала ситуацию с обысками у Трампа
Никто не может быть выше закона, в том числе экс-президент, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи с обысками в поместье Мар-а-Лаго бывшего американского лидера Дональда Трампа.
По словам Пелоси, занимающей третий по значимости пост в политической иерархии США, о произошедшем она узнала из новостей на мобильном телефоне.
«Видимо, это как-то связано с президентскими документами, но я действительно не на той позиции, чтобы говорить об этом, поскольку знаю лишь то, что есть в публичном доступе», – заявила спикер в интервью телекомпании NBC, передает ТАСС.
Как подчеркнула Пелоси, пока неясно, на каком основании был проведен обыск. Она добавила, что было бы «интересно» узнать условия его выдачи.
«Мы верим в верховенство закона, это то, на чем основана наша страна. Никто не находится выше закона, даже президент США, даже бывший президент Соединенных Штатов», – отметила Пелоси.
Ранее сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. Они сосредоточились на офисе Трампа, а также на жилых помещениях, где проживает экс-президент, когда находится в Мар-а-Лаго. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. Как утверждает сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, они не нашли ничего компрометирующего. С собой они забрали некоторые вещи членов семьи и фотографии.
Российский правозащитник: США могут обвинить меня в победе Трампа на выборах
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«Американскую прессу заранее тщательно готовили к моему преследованию – сейчас о моем «кейсе» за океаном не написал только ленивый», – сказал газете ВЗГЛЯД российский правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура США завела на Ионова уголовное дело за «вмешательство в выборы» американского президента 2016 года.
«В материалах уголовного дела сказано, будто я тратил российские государственные деньги на финансирование конференций с участием организаций, продвигающих на территории США выгодную Москве повестку», – рассказал общественный деятель, президент Антиглобалистского движения России (АДР) Александр Ионов. Например, по его словам, в деле упоминаются Африканская народно-социалистическая партия и движение «Ухуру» – организации, которые добиваются возмещения неграм ущерба за годы рабства.
«Я им якобы обещал деньги для оплаты их туров по США и продвижение пророссийских взглядов. Но эти организации существуют с 1972 года. Меня еще на свете не было, когда они начали свои туры по США проводить», – напомнил Ионов.
По словам правозащитника, в материалах дела отмечается, что причиной уголовного преследования стал тот факт, что Ионов публично поддержал действия российского правительства, в том числе и украинскую спецоперацию.
«В основу мотивировочной части уголовного дела легли неизвестные мне документы и данные, а также записи Zoom-конференций, на которых я сам выступал как приглашенное лицо, а не как организатор. Все американцы, фигурирующие в моем деле, имеют статус свидетеля или «необвиняемого соучастника». То есть им дали время подумать, не стоит ли посотрудничать с американской Фемидой. Следствию не хватает базы для обвинений в мой адрес, а таким давлением на фигурантов они надеются собрать более-менее объемную фактуру», – пояснил собеседник.
Ионов допускает, что в расследование могут быть втянуты американские общественные или политические деятели высшего эшелона. «Исходя из формулировок в материалах дела, можно «подтянуть» и Трампа – сказать, что я посодействовал его победе в президентской гонке», – добавил собеседник. Власти США вполне могут сделать из моего расследования «политический сюр» без внятных обвинений, но с громкими криками в информационном поле, опасается Ионов.
Он также отметил, что американские власти пытаются признать его иноагентом. «Мне запрещено проводить какие-либо финансовые операции в США. Те лица или организации, которые вступят со мной в какие-либо финансовые отношения, например, получат деньги от меня, могут попасть под санкции США. В связи с этим я даже не могу на территории США нанять себе адвоката», – посетовал Ионов.
«Надеюсь, в конце концов США дадут мне возможность защищаться и обозначать свою позицию в рамках уголовного дела, хотя бы через адвоката», – заключил правозащитник.
Антиглобалистское движение России, которым руководит Ионов, сотрудничает с коллегами из 29 государств, среди которых: Сирия, Ливия, Ирак, Палестина, Ливан, Египет, Иран, Венесуэла, КНДР, США, Великобритания, Польша, Германия, Италия, Франция. Сотрудничество заключается, например, в проведении международных конференций и других массовых мероприятий.
Как напоминает ТАСС, в конце июля генпрокурор США сообщил об открытии уголовного дела против Ионова. Его обвинили в попытке вступить в сговор с гражданами США, чтобы использовать их в качестве агентов российского влияния. Там заявили, что Ионов с 2014 по 2022 год находился в контакте с тремя политическими группами в США (во Флориде, Джорджии и Калифорнии, их названия не уточняются) и «от лица российских властей и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США». Одновременно с возбуждением дела власти США включили Ионова в санкционные списки.
Москва подчеркнула правомерность вывода объектов из-под инспекций по СНВ-3
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Временный вывод Россией объектов из-под инспекций в рамках Договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) правомерен, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Как пояснил Вишневецкий, «прежде чем запрашивать инспекцию, а американской стороне было предложено это изначально, нужно договориться как нам действовать в этой ситуации». Однако Вашингтон просто «вбросил запрос», его действия «носят явно провокационный характер», на что Москва дала «соответствующий ответ», передает ТАСС.
«По договору мы должны были ответить очень быстро – реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали», – заявил Вишневецкий, отметив, что речь идет о «процессе дальнейших двусторонних переговоров». Он подчеркнул, что действия России «правомерны и правомочны».
Он признал, что «такое происходит впервые» и прежде «механизм никогда не применялся», но Москва воспользовалась своим «правом по договору». Далее последуют «взаимные обсуждения, потом последует какая-то реакция США». Вишневецкий полагает, что не стоит ждать быстрой реакции Вашингтона. Вероятно, США «потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», сказал он.
Как подчеркнул Вишневецкий, «это технический вопрос». До публичного обсуждения «его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционном деятельности», поскольку «там есть немало нюансов», отметили в МИДе.
«С юридической точки зрения наша позиция (о временном выводе российских объектов из-под инспекций по договору) хорошо проработана. Наши предложения предусмотрены договором без детализации того, по каким причинам эта деятельность может быть приостановлена. Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами», – сказал он.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – заявили в МИДе.
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Белый дом заверил в своем неведении о планах ФБР устроить обыск у Трампа
Глава американского государства Джо Байден не знал о планах ФБР устроить обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, предупредило ли ФБР Байдена о своих планах, Жан-Пьер сказала: «Нет. Президент не был проинформирован, не знал об этом». Она заверила, что «никого в Белом доме об этом не предупредили, никто не знал, что это произойдет». По ее словам, в Белом доме узнали об обыске из СМИ. Она отказалась комментировать обыск и предложила обратиться в минюст, передает ТАСС.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами.
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Трамп заявил, что Байден знал об обыске в Мар-а-Лаго
Дональд Трамп утверждает, что глава американского государства Джо Байден знал о намерении ФБР провести обыск в поместье экс-президента США Мар-а-Лаго.
Трамп считает, что таким образом Демократическая партия США пытается помешать ему участвовать в президентских выборах 2024 года. «Байден все знал об этом, так же, как он все знал о «сделках» Хантера (Байдена)», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
«Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго», – заявил экс-президент, добавив, что США «не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика». По его мнению, обыск стал продолжением политических нападок на него, какими были и обвинения в «сговоре» с Россией и два импичмента.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.
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СМИ: Имение Трампа намеренно обыскивали во время его отсутствия
Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент США находился в Нью-Йорке, сообщило TMZ.
Источники издания отметили, что протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в случае с экс-президентом такая конфронтация могла создать «крайне неловкую ситуацию» и привести к непредсказуемым политическим последствиям.
Ранее сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. Они сосредоточились на офисе Трампа, а также на жилых помещениях, где проживает экс-президент, когда находится в Мар-а-Лаго. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. Как утверждает сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, они не нашли ничего компрометирующего. С собой они забрали некоторые вещи членов семьи и фотографии.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, комментируя обыски у Трампа, отметила, что никто не может быть выше закона.
Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
В свете действий России США и их союзники по НАТО намерены создавать то будущее, которое хотят видеть, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что Конгресс США «почти единогласно» поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это «дает ясный сигнал» о том, что «США привержены трансатлантическому альянсу». Байден считает, что страны НАТО привержены принципу коллективной обороне «сильнее, чем когда-либо». Как заявил президент США, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом», передает РИА «Новости».
Байден заявил, что действия России якобы угрожают миру и безопасности в Европе, а «мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо». Он подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе».
Напомним, Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Он призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс. Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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