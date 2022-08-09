ФБР устроило обыск у Трампа

Экс-глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что ФБР проводит обыск в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп не считает «необъявленный обыск дома необходимым или уместным» в «свете работы и сотрудничества с соответствующими правительственными структурами». Он полагает, что обыск является нападением на него радикальных левых демократов, которые пытаются не допустить участия Трампа в выборах президента США в 2024 году. Трамп сравнил действия ФБР с Уотергейтским скандалом, передает ТАСС.

«Они даже взломали мой сейф!» – приводит его слова РИА «Новости».

New York Times со ссылкой на источники пишет, что ФБР могло искать документы, которые Трамп забрал из Белого дома, покидая пост главы государства. Как отмечает издание, речь идет о коробках с «множеством листов секретных документов». Каких именно вопросов касаются документы, газета не уточняет.

Издание отмечает, что обыск прошел утром, хотя сам Трамп в заявлении утверждает, что сотрудники ФБР продолжают работать в его поместье. Самого Трампа в момент обыска в поместье не было.

CNN со ссылкой на чиновника администрации президента США Джо Байдена утверждает, что Белый дом не уведомили об обыске. По данным канала, ФБР в ходе обыска сосредоточились на офисе и жилых помещениях, где остается экс-глава государства во время пребывания в резиденции.

Как сообщала Washington Post, сотрудники Национального управления архивов и документации изъяли из имения Трампа несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома и перевез в Мар-а-Лаго. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Напомним, Трамп сообщил, что рассматривает возможность выдвижения на пост президента США. СМИ заявляли, что Трамп хочет участвовать в президентских выборах 2024 года не только, чтобы стать главой государства, но и якобы для того, чтобы избежать проблем с законом, вплоть до возможных уголовных обвинений в его адрес и даже тюремного заключения.

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