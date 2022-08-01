Посол России в Сербии оценил ситуацию вокруг Косово

В Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Когда президент Сербии Вучич, говорит о деэскалации, то в моем, по крайней мере, понимании - это то, что не будет крайнего развития и обострения в настоящее время, кровопролития, скажем прямо. Такие опасения и сейчас были и ранее... Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряженность в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению», – цитирует заявление посла в эфире канала «Россия 24» РИА «Новости».

По словам Боцана-Харченко, самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого ответа, продемонстрировал выдержку и готовность к переговорам.

«Вучич позиции свои обозначил, обозначил готовность к переговорному решению, обозначил готовность встречаться с представителями Приштины, чтобы находить развязки. Это одна сторона. Вторая сторона – это жесткость, которую он проявил, подчеркнув, что событий, аналогичных погромам 2004 года, он как лидер Сербии не допустит. И если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения», – отметил дипломат.

Он также добавил, что сторонниками силового решения являются руководители в Приштине. «Отсюда провоцирование сербов, их вывод на силовые меры... Вот это самое опасное», – считает Боцан-Харченко.

Также дипломат заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России и признать независимость Косово.

Он уточнил, что сегодня Запад пытается вынудить Белград отказаться от содействия Республике Сербской – отгородиться от нее, а, что касается Косова, пойти в силу обстоятельств на его признание.

«И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада – путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Ранее в Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косово.

Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».

Правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края.

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