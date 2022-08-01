В Белоруссии рассказали о задачах нового посла в России

«Новый посол Белоруссии в России обладает большим опытом в экономической сфере, поэтому перед ним будут поставлены задачи по интеграции экономик двух стран, развитию торгово-экономических связей и реализации союзных программ», – рассказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого новым послом в России.

«Дмитрий Крутой – большой специалист в экономической сфере. Во время работы в администрации президента он курировал экономические вопросы, а до этого работал в правительстве на различных экономических направлениях», – отметил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

«Главная задача Крутого в должности посла – отвечать за торгово-экономические связи и реализацию союзных программ интеграции, поскольку это считается базисом наших отношений. Новый посол, как человек молодой и энергичный, должен придать новый импульс экономическим отношениям с Россией», – полагает собеседник.

«Я не думаю, что стоит ожидать каких-то радикальных изменений в отношениях наших стран. В приоритете работы назначенного дипломата будет реализация того, о чем договорились наши президенты. В том числе – поступательная интеграция экономик, как того требует текущая обстановка», – отметил политолог.

«Кроме того, Крутого наделили широким кругом полномочий представлять Белоруссию в различных объединениях, в том числе в Евразийском союзе, СНГ и других», – добавил он.

«Лукашенко не зря сказал, что посольство республики в России – это по факту второе правительство Белоруссии, потому что Россия наш основной торгово-экономический партнер. Именно решение этих функций и задач будет возлагаться на Крутого», – заключил Дзермант.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя главы своей администрации Дмитрия Крутого новым послом в России. Кроме того, Дмитрий Крутой по совместительству стал полномочным представителем республики в Экономическом совете СНГ, спецпредставителем по вопросам интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Напомним, 22 июля Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в рамках телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России.

Дмитрий Крутой родился в 1981 году в поселке Белыничи Могилевской области. В 2003 году окончил Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), в 2010 году – Академию управления при президенте Республики Белоруссия.

Работал на различных должностях в правительстве Республики Белоруссия, от ведущего экономиста Министерства лесного хозяйства Белоруссии до министра экономики. Назначенный в 2018 году на должность министра 37-летний Дмитрий Крутой стал самым молодым на тот момент министром в белорусском правительстве.

С 29 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года Крутой занимал должность первого заместителя премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса. 4 июня 2020 года Дмитрий Крутой был назначен заместителем главы администрации президента Белоруссии.

Лукашенко также назвал белорусское диппредставительство в России вторым правительством и поручил Крутому сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами. «Хотите не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики точно», – приводит ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко.

Он также подчеркнул, что прежний посол Владимир Семашко, «как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, человек системный, опытнейший, поэтому <...> там с посольством все в порядке». Также Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации.

В то же время сам Крутой рассказал, что Лукашенко поручил ему сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами: там могут быть открыты дополнительные отделения белорусского посольства, а также повышен статус уже существующих.

«В нашем экспорте в Россию на 65% доминирует Москва, Московская область и вообще Центральный федеральный округ. Остальные регионы, к сожалению, не дотягивают до нужного уровня. Президент РБ назвал Приволжье, Урал, Сибирь, особенно Дальний Восток и южные регионы. Поэтому те 11 представительств, которые у нас при посольстве есть в Российской Федерации, в конкретных городах, он [Лукашенко] попросил посмотреть на их работу отдельно. Может быть, с точки зрения повышения статуса, может быть, открытия неких дополнительных отделений в перспективных регионах», – отметил Крутой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД