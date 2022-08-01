В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»

В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» , сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины, – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики Донецкой народной республики (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon».

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка ДНР, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели в Минобороны сообщали, что в результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери.