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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»
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В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»
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В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» , сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.
Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины, – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики Донецкой народной республики (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon».
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка ДНР, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщали, что в результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери.
На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
Руководитель украинской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о награде в 1,3 тыс. долларов за информацию про шпионов и агитаторов.
«К сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещения подразделений ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов», – пожаловался Вилкул в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что намерен за информацию о подтвержденных «шпионах» лично выплачивать 50 тыс. гривен (более 1,3 тыс. долларов). За «агитаторов» Вилкул пообещал 10 тыс. гривен (270 долларов). Добавим, что Кривой Рог является малой родиной президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
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Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского
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Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.
«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.
К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.
«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.
Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.
«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.
В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.
По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.
Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.
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Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе
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«За нападением стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди несут ответственность за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
«У каждого малоразмерного дрона есть определенный радиус действия. И взлететь с территории Украины он просто не мог. Таким образом, запуск дрона состоялся либо в самом городе, либо с прилегающих к нему территорий», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник также отметил, что оперативная работа по факту инцидента уже началась. «Вероятно, сегодня-завтра мы сможем увидеть обломки этого беспилотника, а также определить тип и вес взрывного устройства», – добавил он.
«Но уже сейчас очевидно, что за атакой стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди ответственны почти за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года. Плюс они периодически отлавливались нашим ФСБ при попытках организовать теракты, некоторые уже сидят», – уверен Рожин.
Эксперт также заверил, что есть целый комплекс мер, который позволит избежать подобных атак в будущем. «Нам сейчас необходимо усилить контртеррористическую и контрразведывательную работы против агентуры противника и потенциальных диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма», – пояснил собеседник.
«С точки зрения борьбы с малоразмерными БПЛА надо задуматься об установке глушилок на важных объектах. Естественно, с оглядкой на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возможно наличие дежурных операторов с антидрон-ружьями, которые нацелены на борьбу с подобными устройствами в городских условиях. Если на крыше будет дежурить пара расчетов, то при обнаружении дрона они смогут оперативно его уничтожить», – заключил Рожин.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано – соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», – цитирует губернатора ТАСС.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – передает ТАСС.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
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Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
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На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове
ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью.
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В Севастополе впервые повысили уровень террористической опасности
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Желтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Севастополе не повышали уровни террористической угрозы.
Желтый режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. Позже стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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СМИ: СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка
Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого задержали во Львове и передали СБУ за пост в соцсетях, где он раскритиковал русофобию на Украине, пишет «Страна.ua».
Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский обвинил блогера в «предательстве» и пропаганде «русского мира», пообещав 10 тыс. гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес Городецкого. «В итоге блогера «вычислили» и, по словам Козловского, передали СБУ», – отмечает издание, подчеркнув, что Городецкий находится в «фильтрационном лагере», передает РИА «Новости».
По информации СМИ, Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он записал видео, в котором возмутился тем, что русский язык во Львове называют «языком оккупанта» и призывают на нем не говорить.
«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» – заявил Городецкий в видео.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Ранее на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
В Минобороны сообщили об уничтожении в ДНР американской гаубицы М777
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина», – цитирует его РИА «Новости».
«Также подавлено девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков.
По его словам, высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. «Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники», – сообщил он.
Конашенков добавил, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.
Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.
«За сутки поражено: 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах», – отметил он.
Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.
«Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой народной республики, Змиев Харьковской области и города Николаева», – добавили в ведомстве.
Ранее Конашенков заявил, что ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек.
На складе продававшего на Украину оружие бизнесмена Гебрева произошел пожар
В городе Каробат в Болгарии произошел пожар на территории склада с боеприпасами, владельцем склада является поставлявший некогда на Украину оружие бизнесмен Эмилиан Гебрев.
«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», – цитирует ссылающуюся на предпринимателя местную радиостанцию BNR РИА «Новости».
Бизнесмен указал, что на складе были устаревшие боеприпасы. В результате ЧП никто не пострадал, по данным полиции, взрыва не было.
В 2021 году СМИ сообщали, что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Также он хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Тогда же Гебрев заявлял, что на складе во Врбетице хранились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.
В Херсонской области назвали Украину «американской корпорацией»
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», – заявил он РИА «Новости».
Стремоусов считает, что американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.
«Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном», – заключил он.
Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.
СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ
Главным военным следственным управлением Следственного комитета по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).
«Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Российские саперы начали разминирование Донецка от «Лепестков»
Саперы международного противоминного центра Министерства обороны России приступили к разминированию Донецка от украинских мин «Лепесток».
Разминирование идет на улице Университетской. В районе дома № 56 сгруппирована техника саперов противоминного центра. Уже обнаружено более 50 мин «Лепесток». Их помечают специальными знаками, чтобы предостеречь население, а затем саперы в бронекостюмах, используя специальное оборудование, переносят мины в специальное место, где их ликвидируют, передает РИА «Новости».
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Позже председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка назвал применение мин «Лепесток» со стороны украинских военных актом терроризма.
Ранее сообщалось, что для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города ВСУ, используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
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