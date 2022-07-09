Путин решил не ехать на похороны Абэ

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 11:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин решил не ехать на похороны Абэ
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Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин – нет. Остальное зависит от протокольных правил», – сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В него дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему вспоминать Синдзо Абэ добрым словом будут не только в Японии, но и в России.
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Востоковед спрогнозировал последствия убийства Абэ
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«Реакция японской общественности будет крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный и блестящий политик», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, где политик выступал перед избирателями в рамках предвыборной кампании.
«Покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии. В этой стране вопросы так не решаются. В Японии очень высокий уровень безопасности, а граждане – люди законопослушные. Все, что связано с терроризмом, для страны события крайне редкие, они выходят за рамки всего, что только можно предположить», – рассказал востоковед, эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков.
«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный, блестящий политик и пользуется большим уважением в стране», – считает собеседник.
«Абэ достойно представлял свою страну и во внешней политике. Именно при нем активно развивались российско-японские отношения. Он внес большой вклад в развитие диалога между нашими странами по самым острым вопросам. Он проводил дальновидную политику, стремясь сохранять хорошие отношения на международной арене и укреплять позиции Японии в регионе», – отметил эксперт.
«За покушением вряд ли стоит какая-то организация, скорее всего, это единоличный поступок человека, который имеет психические отклонения. На то, что это не организованное преступление, указывает и оружие – самодельный дробовик», – полагает Казаков
«Это событие, которое будет долго обсуждаться. Власти Японии должны будут сделать выводы. В стране высокий уровень законности, очень жестко регламентируется оборот оружия. Это одна из самых безопасных стран», – уверен политолог.
«Теперь японцы, вероятно, проанализируют ситуацию, сделают выводы и предпримут меры с целью повышения безопасности предвыборного процесса и безопасности политических лидеров. Уверен, что уже сейчас вся японская полиция работает в усиленном режиме», – сказал собеседник.
«Предстоящие послезавтра выборы, я думаю, переносить или отменять не будут. Уже запущен процесс и нет никакого смысла в том, чтобы его сейчас как-то корректировать», – добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Позже стало известно о смерти Абэ.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии
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Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего главу кабмина Японии Синдзо Абэ, на допросе рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи. Источники не исключили, что замешана религиозная организация.
Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Не сообщается, о какой «группе лиц» говорит Ямагами. Полиция не стала давать комментарии по этому поводу, заявив, что действует в интересах следствия. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.
Как сообщает «Киодо», на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
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Японские СМИ распространили новое видео с покушением на Абэ
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Обнародована новая видеозапись, на которой запечатлен момент покушения на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, в ролике видно, что убийца сделал несколько выстрелов.
На кадрах, опубликованных японскими СМИ, хорошо видно, что подозреваемый сделал несколько выстрелов, чтобы расправиться с политиком. Лишь со второго раза ему удалось смертельно ранить экс-премьера.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
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Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
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Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Путин удивился числу необеспеченных газом школ в России
Президента России Владимира Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».
«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки: даже, честно говоря, удивился – очень много», – сказал президент, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС.
Он попросил профильного вице-премьера Александра Новака рассказать, как продвигается работа и ведется ли «социальная», бесплатная газификация.
После доклада Новака Путин распорядился проработать этот вопрос. «Проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и представьте предложения», – сказал он.
Президент отметил, что вопрос нужно рассмотреть вместе с Минфином и другими ведомствами.
Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
Западные страны пытаются заставить экспортеров нефти нарастить объемы добычи, но энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок – он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. прогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 решат ввести лимит цен на российское сырье.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
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Пушков заметил странность в убийстве Абэ
Сенатор Алексей Пушков указал на странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально...» – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Накануне начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков заявил, что убийство Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны.
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».
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Объявлена дата похорон Синдзо Абэ
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Похороны экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля, сообщают информационные агентства.
Абэ похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Тем временем сотни людей потоком идут к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться. За неполные 10 минут цветов на столе под установленным специально тентом стало так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы ожидающие своей очереди люди могли подойти и почтить память Абэ. Очередь растянулось на несколько десятков метров, передает РИА «Новости».
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии.
На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос». Речь идет о некой религиозной организации. На допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации.
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Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром
Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.
«Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.
Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.
«Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.
Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.
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Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций
Санкции Запада могут еще нанести ущерб экономике страны, многие риски до сих пор сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», – отметил президент, передает РИА «Новости».
По словам Путина, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда. Поэтому главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам. Необходимо внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие и реализовать своевременно меры, гарантирующие стабильность экономики.
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Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Телохранитель Ельцина указал на проблемы с охраной Абэ
Убийство премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны, заявил начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков.
«Он же бывший премьер, поэтому такой плотной охраны, как у нынешнего нет», – сказал он «Газете.Ru».
При этом, добавил Коржаков, в некоторых других странах, например, в США, качество охраны бывших глав государств не снижается.
«Я был в Америке и много там общался по этому поводу – там бывших президентов охраняют почти так же, как нынешних. На это у них хватает и средств, и физических сил в каждом штате», – добавил Коржаков.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
Путин объяснил провал экономического блицкрига Запада
Действия российского Центробанка и правительства страны предотвратили экономический блицкриг западных стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», – цитирует Путина РИА «Новости».
Термин «экономический блицкриг» Путин применял в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – говорил президент.
Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах
Президент Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на российских верфях.
«Разрешаю», – скомандовал глава государства, после этого на судах подняли флаг, передает РИА «Новости».
В ходе церемонии принятия президент заявил, что обновление рыбопромыслового флота – один из стратегических приоритетов России.
Строительство судов велось по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с господдержкой. Одно из них – судно ярусного лова «Гандвик», оно предназначено для промысла трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.
Главе государства представили большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Соколов». Он оборудован рыбообрабатывающей фабрикой, где можно производить филе трески и пикши, а также рыбную муку.
Другой большой рыболовный морозильный траулер «Капитан Вдовиченко» предназначен для добычи минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова.
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