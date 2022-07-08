|
|
Каллас объявила об уходе с поста премьера Эстонии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что намерена покинуть свой пост, сообщают эстонские СМИ.
Каллас объявила, что планирует оставить свою должность, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
«Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала Каллас.
Ранее Каллас в своей статье для британской Sunday Telegraph обращалась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
На этой неделе премьер Британии Борис Джонсон также решил уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
|
|
Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
|
|
Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Украине
|
|
В понедельник состоится неформальное заседание СБ ООН, посвященное нацизму и фашизму на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что 11 июля в 15.00 по местному времени (22.00 мск) российская сторона проводит «очередное неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа». Заседание должно стать «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине – денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы».
Как сообщил Полянский, докладчики «дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние». Кроме того, будут продемонстрированы фото- и видеоматериалы. Заседание пройдет на английском и русском языках. «Трансляция как всегда через ресурс ООН UN WebTV, а также YouТube-канал постпредства, точные ссылки дам перед началом «Аррии». Смотрите нас, будет интересно!» – говорится в сообщении.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Заседания по «формуле Арриа» – неформальные встречи, организуемые членом или членами СБ ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бразилия озвучила позицию по ограничению цены на российскую нефть
Бразилия прокомментировала предложение G7, касающееся ограничения закупочной цены на российскую нефть, сообщил МИД страны.
Министерство заявило, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям», передает РИА «Новости».
Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что «экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали». Он назвал свое отношение к России «уравновешенным». Болсонару отметил, что это позволило Бразилии приобретать удобрения, столь необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба: Ни один гражданин России не обратился за украинской визой
|
|
Ни один россиянин не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень показательный момент – за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», – сказал он в эфире канала «Украина 24», сообщает ТАСС.
Напомним, правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Как рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям: «К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
|
|
«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Абэ подвергся нападению и не подает признаков жизни
|
|
Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ подвергся нападению в городе Нара, он не подает признаков жизни, сообщают информационные агентства.
Японские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии сообщают, что в Абэ стреляли со спины. По данным одних СМИ, он получил ранение в область груди, другие утверждают, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи, передает РИА «Новости».
NHK сообщает, что Абэ находится в «состоянии остановки сердца и легких» – это формулировка обычно используется в Японии для обозначения клинической смерти, так как официально констатировать смерть имеет право только специально уполномоченный врач, передает ТАСС.
В больнице Университета префектуры Нара подтвердили, что бывший премьер-министр Японии доставлен к ним. Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
Экс-премьер был ранен во время уличного выступления – в Японии идет избирательная кампания в преддверии предстоящих 10 июля выборов в верхнюю палату парламента. Его доставили в больницу. Человек, совершивший несколько выстрелов из самодельного дробовика, был задержан на месте. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, раньше он служил в морских силах самообороны страны. В настоящее время полиция допрашивает его.
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Глава кабмина Фумио Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио. До этого премьер находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, также принимая участие в избирательной кампании.
В августе 2020 года Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. 16 сентября 2020 года правительство Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. В октябре 2021 года нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.
Востоковед спрогнозировал последствия убийства Абэ
|
|
«Реакция японской общественности будет крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный и блестящий политик», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, где политик выступал перед избирателями в рамках предвыборной кампании.
«Покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии. В этой стране вопросы так не решаются. В Японии очень высокий уровень безопасности, а граждане – люди законопослушные. Все, что связано с терроризмом, для страны события крайне редкие, они выходят за рамки всего, что только можно предположить», – рассказал востоковед, эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков.
«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный, блестящий политик и пользуется большим уважением в стране», – считает собеседник.
«Абэ достойно представлял свою страну и во внешней политике. Именно при нем активно развивались российско-японские отношения. Он внес большой вклад в развитие диалога между нашими странами по самым острым вопросам. Он проводил дальновидную политику, стремясь сохранять хорошие отношения на международной арене и укреплять позиции Японии в регионе», – отметил эксперт.
«За покушением вряд ли стоит какая-то организация, скорее всего, это единоличный поступок человека, который имеет психические отклонения. На то, что это не организованное преступление, указывает и оружие – самодельный дробовик», – полагает Казаков
«Это событие, которое будет долго обсуждаться. Власти Японии должны будут сделать выводы. В стране высокий уровень законности, очень жестко регламентируется оборот оружия. Это одна из самых безопасных стран», – уверен политолог.
«Теперь японцы, вероятно, проанализируют ситуацию, сделают выводы и предпримут меры с целью повышения безопасности предвыборного процесса и безопасности политических лидеров. Уверен, что уже сейчас вся японская полиция работает в усиленном режиме», – сказал собеседник.
«Предстоящие послезавтра выборы, я думаю, переносить или отменять не будут. Уже запущен процесс и нет никакого смысла в том, чтобы его сейчас как-то корректировать», – добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Позже стало известно о смерти Абэ.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона»
|
|
На крупнейшем судостроительном предприятии России – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», сообщили в компании.
В торжественной обстановке в присутствии руководства Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области, города Северодвинска, представителей предприятий судостроительной промышленности подписан приемный акт.
«Сегодня для нас знаковый день – подписание приемного акта исследовательской подводной лодки «Белгород» и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий – смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» – передает официальный сайт «Севмаша» слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. Согласно плану, должна была войти в состав флота в конце 2020 года, но затем сроки ее сдачи перенесены были на конец 2021 года. Служить подлодка будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
Напомним, в июне сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море.
Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
|
|
Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.
«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
|
|
США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Канада собралась вернуть турбину для «Северного потока» вопреки санкциям
|
|
Для поставок турбин для газопровода «Северный поток» канадское правительство по согласованию с Германией намерено сделать исключение из санкций против России, сообщили источники.
Как пишет «Европейская правда», это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора». По словам источников, формальным поводом станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека. Также Канада собирается аргументировать исключение из санкций тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», – приводит РИА «Новости» слова представителя минэнерго Украины.
Высокопоставленный чиновник в министерстве энергетики Украины подчеркнул, что санкции «запрещают передачу любого газового оборудования». Он заявил: «Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Европейская правда» сообщает, что 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро
|
|
Из-за угрозы дефолта кредит Украине в 1,5 млрд евро заблокирован Еврокомиссией, сообщили источники.
Кредит предложил Европейский инвестиционный банк. За пределами ЕС кредиты банка гарантирует Еврокомиссия. В большинстве случаев резервы для покрытия потенциальных убытков составляют 9% от общего объема финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Для Киева бюджетная группа ЕК требует нарастить резервы до 70%, поскольку в Европе хотят быть уверенными, что в случае дефолта Украины получится абсорбировать убытки. Кредит в 1 млрд евро, который Киеву уже выделили, тоже предусматривал обеспечение повышенных резервов. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с кредитами Украине.
Напомним, Bloomberg указывало, что Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
|
|
Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД