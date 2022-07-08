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Бразилия озвучила позицию по ограничению цены на российскую нефть
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Бразилия прокомментировала предложение G7, касающееся ограничения закупочной цены на российскую нефть, сообщил МИД страны.
Министерство заявило, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям», передает РИА «Новости».
Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что «экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали». Он назвал свое отношение к России «уравновешенным». Болсонару отметил, что это позволило Бразилии приобретать удобрения, столь необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад
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«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.
«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.
«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.
А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.
Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.
Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
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Россиянам объяснили жесткую просадку рубля
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Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июня, составив за это время порядка 20%, что могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, выразил мнение исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», – приводит мнение Тузова РИА «Новости».
Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.
По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю, и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70–80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил он.
Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70–80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
Напомним, в среду рубль в начале торгов на Московской бирже резко терял в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.
Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз
Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».
Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.
Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.
Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.
СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.
«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.
Глава МВФ допустила возможность глобальной рецессии
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Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать рецессии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Reuters.
Отвечая на вопрос о возможной глобальной рецессии, глава МВФ подчеркнула: «Риск возрос, поэтому нельзя этого исключать». «Мы находимся в крайне нестабильной ситуации», – приводит ее слова ТАСС.
«Это будет тяжелый 2022 год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 [год], – добавила руководитель Международного валютного фонда. – Риски рецессии увеличились на 2023 год». По ее словам, замедление экономического роста может стать «неизбежной платой» учитывая неотложную необходимость восстановления стабильности цен.
Она также отметила, что ситуация в мировой экономике «значительно ухудшилась» по сравнению с апрелем, когда был опубликован соответствующий доклад МВФ. Глава фонда пояснила, что это связано с глобальной инфляцией, повышением процентных ставок, замедлением экономического роста в Китае, санкциями, связанными с ситуацией на Украине.
Георгиева сообщила, что в ближайшие недели фонд уже в третий раз в этом году понизит прогноз темпов роста мировой экономики на 2022 год, который на данный момент составляет 3,6%. Экономисты МВФ пока продолжают рассчитывать экономические показатели. Ожидается, что обновленные данные будут опубликованы в конце месяца.
Ранее на Уолл-стрит заметили признаки рецессии в США. В начале июля финансисты одного из крупнейших банков Соединенных Штатов JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии.
Напомним, в начале июня глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон предсказал США экономический «ураган». Между тем президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в Соединенных Штатах из-за рекордной инфляции. Вопреки этому 15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США решила поднять базовую процентную ставку на 0,75% – самое высокое повышение с 1994 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии антироссийских санкций на экономику США.
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Нефть марки Brent опустилась ниже ста долларов впервые с апреля
Стоимость нефти марки Brent опустилась на мировых рынках ниже ста долларов впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.
К 17.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent падала на 4,02% до 98,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 4,3%, до 95,22 доллара.
Ранее в среду мировые цены на нефть росли на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке.
Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
Суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений.
«Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство с об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Цены на нефть изменились разнонаправленно
Цены на нефть во вторник утром торгуются разнонаправленно за счет факторов как со стороны спроса, так и предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 113,22 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI растет на 1,45%, до 110 долларов, передает РИА «Новости».
На нефтяном рынке во вторник утром наблюдается неоднозначная динамика цен. С одной стороны, инвесторы продолжают оценивать факторы, ведущие к снижению предложения сырья на рынке. По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.
Также опасения о дефиците нефти подкрепляют новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом.
С другой стороны, рынки оценивают перспективы снижения спроса на нефть. Так, инвесторы следят за ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Китае, усиливающей вероятность ввода очередных ограничений на передвижение. Кроме того, на спрос влияют дальнейшие действия центробанков, так как ужесточение монетарной политики может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.
Рубль ослабел к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
По данным на 10.05 курс доллара растет до 55,49 руб. (+0,47%), евро – на 0,3%, до 57,92 руб., передает ТАСС.
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,97%, до 55,77 руб., курс евро снижался на 0,44%, до 57,49 руб.
Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует рост ведущих индексов.
По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи увеличивается на 0,82% – до 2222,66 пункта, в то время как индекс РТС растет на 1,1%, достигая 1262,69 пункта.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 214,39 пункта (+0,44%), а долларовый индекс РТС прибавлял 1,11%, поднимаясь до 1262,82 пункта.
СМИ назвали рубль самой успешной валютой планеты
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Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты, пишет Le Figaro, с начала года рубль на 45–50% укрепился по отношению к евро и доллару.
Ни одна другая валюта в мире, и тем более криптовалюта, не показывает таких результатов, говорится в статье, передает сообщение RT в Telegram-канале.
Автор статьи отмечает, что во многом такие результаты – заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Он также считает, что между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество.
Напомним, рубль в начале торгов в среду на Московской бирже резко теряет в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса.
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Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок казахстанской нефти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.
Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. «Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с [АО] «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – передает ТАСС его слова.
Токаев предложил трансформировать нацкомпанию «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию. «Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», – пояснил глава государства.
Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил, что Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. «Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – сказал он.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья
Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнений о нехватке сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 100,83 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,16%, до 98,69 доллара, передает РИА «Новости».
В четверг утром стоимость нефти увеличивается. Инвесторы опасаются дефицита сырья, что подкрепляется забастовками рабочих нефтегазовых компаний, в силу которых норвежская Norwegian Oil and Gas может потерять до 56% экспорта своей продукции.
При этом немного сдерживают рост цен данные о коммерческих запасах нефти в США. Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона.
Позже в четверг ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля.
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,27%, до 99,77 доллара, передает РИА «Новости».
В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.
При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.
«Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям», – считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит Bloomberg. «Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП», – добавили они.
Цена газа в Европе впервые с марта превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла 1926 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE. Уровень 1900 долларов за 1 тыс. кубометров цена превысила впервые с 9 марта.
Цена газа достигла 1926 долларов за 1 тыс. куб. м, впервые с 9 марта цена превысила уровень 1900 долларов за 1 тыс. куб. м, пишет «Коммерсант».
Цены на газ за последнюю неделю росли на фоне забастовки сотрудников норвержской нефтегазовой компании Equinor. Глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки.
Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами.
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Курс евро к доллару опустился к уровням 20-летней давности
Курс евро к доллару опустился к уровням 20-летней давности: пара евро – доллар торгуется на ниже отметки 1,032 впервые с декабря 2002 года, следует из данных Forex Capital Markets.
По данным на 12.01 мск, пара евро – доллар находилась на уровне 1,0297. К 12.50 мск данный показатель опустился до отметки 1,028, передает ТАСС.
В конце июня уникальная ситуация сложилась с рублем: 50 рублей за доллар и 52 рубля за евро – а такие уровни были показаны с утра 29 июня – это самый высокий уровень курса рубля за более чем семь лет.
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