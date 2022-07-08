Эксперт назвал причины объединения систем ПВО России и Киргизии

Объединение систем ПВО России и Киргизии позволит за считанные минуты среагировать на угрозы в азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ Айтеч Бижев. В пятницу Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

«Существование объединенной региональной системы противовоздушной обороны даст возможность перебрасывать российские силы и средства в Киргизию в угрожаемый период времени. Благодаря соглашению, мы будем исходить из военно-политической обстановки без бюрократических препон, различных согласований, например, на разрешение полетов. Самое главное – заранее решить юридические вопросы, чтобы у мировой общественности не возникало претензий к России по поводу использования территорий других стран», – сказал бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

На основании договора, добавил собеседник, реагировать на угрозы можно будет в течение нескольких минут. По словам эксперта, Россия последовательно укрепляет оборону по периметру бывшего СССР. Средства ПВО Киргизии «отвечают современным требованиям, но их можно усилить в том числе за счет таких современных систем, как С-400 и С-500». Собеседник пояснил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеет отношения к созданию Россией объединенной региональной системы противовоздушной обороны. «Переговоры с Киргизией будут касаться объединенной системы ПВО СНГ – это параллельная структура по линии противовоздушной обороны. Существующая единая система ПВО России и Белоруссии уже доказала свою эффективность, а на юго-азиатском направлении такой системы еще нет», – пояснил Бижев.

Создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны – это дополнительные гарантии безопасности военного аэродрома в Чуйской области, где находится российская авиабаза Кант. «Сейчас неспокойно в азиатском направлении, поэтому военно-политическое руководство РФ последовательно будет создавать региональные командные пункты и единую систему ПВО. Этот стратегический процесс последовательно реализуется», – добавил генерал-лейтенант.

В случае успешных переговоров Москвы и Бишкека должен быть выделен «определенный состав сил и средств противовоздушной обороны», которые войдут в единую систему ПВО. Будут не только выделяться силы и средства, но начнется обучение личного состава, проведение совместных учений. «Объединенная система ПВО отличается тем, что эти силы и средства, в зависимости от обстановки на театре военных действий, будут применяться по решению президента РФ или президента Киргизии», – подчеркнул Бижев.

В пятницу президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут соглашение от имени РФ. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

О том, что Россия согласовывает проекты создания единой системы ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией, стало известно в прошлом году. В апреле этого года Юрий Грехов, генерал-полковник, зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, сообщал о работе над соглашением по ПВО с Таджикистаном.