В России решили создать систему поддержки креативных индустрий

Форма поддержки креативных индустрий обсуждается с правительством России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на заседании «Новое время – новые правила креативного сектора» в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в ЦПКиО им. Горького.

«Хорошая идея. Честно признаюсь, мы уже думаем об этом некоторое время вместе с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве отвечает за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем, [обсуждаем] с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает у нас за всю молодежную часть образовательной политики, культуры. Я думаю, мы найдем решение», – цитирует Кириенко ТАСС.

По его словам, «то, что нужна система, институт, который будет все это поддерживать, не вызывает ни секунды сомнений». При этом Кириенко предупредил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею – это быстренько под нее создать госорган управления». «Вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки», – добавил первый замглавы администрации президента.

«На мой взгляд, органы госуправления не базис. Они все-таки вторичны, они должны прилагаться в помощь людям, которые что-то начинают делать», – продолжил Кириенко. «Нет вопроса поддерживать или не поддерживать. Этой дискуссии давно нет. А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают», – убежден Кириенко.

По его словам, «не вызывает ни секунды сомнений» то, что «система поддержки будет», «такой фундамент, каркас такой системы поддержки со стороны государства появился». В качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжит оказывать поддержку креативным индустриям. Это сообщение столичный градоначальник сделал в ходе встречи с представителями отрасли в рамках мероприятий Российской креативной недели, которые мэр посетил вместе с Сергеем Кириенко.

«Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание уникальных проектов, которые двигают наши креативные индустрии, и не только креативные индустрии, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление. Это очень важная история, важные креативные услуги, которыми интересуется миллионы людей. Без этого невозможно представить современную цивилизацию, современный город и страну», – обратился Собянин.

Он отметил, что практически все отрасли сталкиваются с определёнными вызовами из-за санкций, но город будет продолжать создавать возможности для развития бизнеса.

«Сегодня мы находимся, практически все эти отрасли, в определенных вызовах, сложностях и санкциях, но на то вы и креативные индустрии, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности, а мы будем вас поддерживать», – сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в Москве действует свыше 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 трлн рублей. В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице).

Крупнейшими работодателями являются отрасли разработки программного обеспечения и видеоигр, реклама, издательская деятельность, архитектура, мода, кино и анимация.