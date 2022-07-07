Задержан распыливший баллончик в метро Москвы мужчина

В Московском метрополитене неизвестный распылил перцовый баллончик, его задержали, сообщили в пресс-службе УВД на метро.

Инцидент произошел вечером в среду в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Автозаводская» до станции «Технопарк». Между двумя гражданами произошел конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Один из участников распылил оппоненту в лицо газовый баллончик. Пострадавший отказался от госпитализации, а его оппонента начала искать полиция.

«Сотрудниками уголовного розыска столичного метрополитена менее чем за сутки была установлена личность мужчины. Им оказался 35-летний житель столицы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», – указали в полиции.

Позже стало известно, что от действий подозреваемого пострадали два пассажира: 21-летний москвич и его знакомая. Проводится проверка.

Ранее полицейские задержали избившего оппонента в драке в московском метро мужчину. Отмечалось, что подозреваемый сломал сопернику челюсть.