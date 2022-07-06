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В Белом доме отказались публично комментировать возможность обмена Грайнер на Бута
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Власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.
«Я не буду вести переговоры публично», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на вопрос на брифинге для журналистов о том, рассматривает ли американское правительство возможность обмена Грайнер на российского предпринимателя Бута, отбывающего тюремное заключение в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.
Жан-Пьер добавила, что «Госдепартамент <...> сосредоточен на том, чтобы вернуть на родину не только Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но и всех граждан США, которые были несправедливо арестованы за границей или же удерживаются в качестве заложников».
Кроме того, она добавила, что «мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара», передает РИА «Новости».
При этом она отказалась комментировать возможность обмена Грайнер, сославшись на конфиденциальность связанных с освобождением американских граждан процессов.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.
Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.
Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».
«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.
«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.
«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.
«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.
«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.
«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.
Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.
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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».
«А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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Задержанная в России за наркотики Грайнер обратилась к Байдену
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену.
Письмо Грайнер приурочила ко Дню независимости США. Она пишет, что «сидит в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений». Она призналась, что «в ужасе от того, что, возможно, навсегда» останется в тюрьме, передает РИА «Новости».
«Я понимаю, что у вас так много дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных (за рубежом)», – заявила она, попросив «сделать все», что в силах Байдена, «чтобы вернуть домой» американцев. Грайнер отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, впервые в жизни приняв участие в выборах, а сейчас «верит» в него.
Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе него допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка Грайнер при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла.
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Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео
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Уничтожение двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике попало на видео, его обнародовало Минобороны.
«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также российская авиация ликвидировала пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.
«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», – подчеркнули в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним.
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Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз
Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».
Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.
Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.
Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.
Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
Заседание глав МИД «Группы двадцати» пройдет 7-8 июля на Бали.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется. Об отсутствии таких планов сообщал и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Ранее в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи Блинкена и Лаврова. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
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В Госдепе призвали Россию «дать повод» для встречи Лаврова и Блинкена
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В Госдепартаменте США считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатических ведомства России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена; пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, не уместен.
«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», – приводит слова представителя американского ведомства РИА «Новости».
В Госдепе выразили мнение, что сейчас «неподходящее время» для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20, которая пройдет в Индонезии 7-8 июля. Ранее в Госдепе заявляли, что подобной встречи не планируется, но Блинкен намерен в полной мере участвовать в мероприятиях министерской «двадцатки».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
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В США пожаловались на российские «провокации» на Ближнем Востоке
Как утверждают власти США, американские силы на Ближнем Востоке столкнулись с ростом якобы «провокационных» и «эскалационных» действий со стороны России и Ирана.
Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что в июне произошел ряд случаев, которые в Пентагоне сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными и непрофессиональными», передает ТАСС.
В частности, речь идет, к примеру, об авиаударе по лагерю боевиков сирийской оппозиции в окрестностях военной базы США в Эт-Танфе. Издание сообщает, что российские силы в Сирии нанесли удар, предупредив американцев за 35 минут до атаки.
В результате удара граждане США не пострадали, но глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла назвал его «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа».
Кроме того, как пишет издание, «российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом американские военные отказались привести какие-либо доказательства или подробности.
Также заявляется о «росте провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил». Теперь, указывает Washington Post, США нужно «восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт». Курилла заявил в июне: «Последнее, чего мы хотели бы – это начать прямо сейчас конфликт с Россией». Однако он заверил, что США «будут защищать себя» и «не будет колебаться перед тем, чтобы дать ответ».
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ* 20–25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Эт-Танф для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
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Стихийный мемориал в память о погибшей в Донбассе девочке появился у посольства США
На площади ДНР в российской столице установили мемориал в память о погибшей в Донбассе при обстреле украинскими нацистами девочки.
На табличке памятного знака у американского посольства нанесена надпись «Донбасс! Мы с тобой», передает телеканал «Звезда».
Москвичи возложили к мемориалу цветы и игрушки в память о ребенке.
Напомним, 10-летняя девочка погибла 5 июля в результате обстрела украинских националистов Ворошиловского района Донецка.
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Дело осужденного в России американца Спектора отправили на пересмотр
Осужденному российским судом гражданину США, уроженцу России Джину Спектору отменен приговор по делу о взятке, сообщили в Мосгорсуде.
«Московский городской суд отменил приговор, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Спектор оставлен под стражей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Ранее он был осужден на 4 года.
В феврале 2020 года Джин Спектор оказался под арестом. Он являлся председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».
Тогда же была задержана экс-помощница Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева. Сама она не признавала вину. Обвинение в отношении нее утвердили в сентябре 2021 года.
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Спикер Госдумы напомнил США про Аляску
США должны всегда помнить, что России есть что еще возвращать, например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал намерение других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей, передает РИА «Новости».
Говоря о возможной денонсации договора с Норвегией, котороя претендует на участие в разработке месторождений нефти на Шпицбергене, Володин отметил, что порядочность – не слабость. «Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», – сказал спикер Госдумы.
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Но позже грузы все-таки были пропущены.
Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки
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Президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент прочел письмо, я была там в этот момент», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».
Официальный представитель Белого дома назвала ситуацию приоритетом для Байдена.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.
«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.