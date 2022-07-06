В Белом доме отказались публично комментировать возможность обмена Грайнер на Бута

Власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.

«Я не буду вести переговоры публично», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на вопрос на брифинге для журналистов о том, рассматривает ли американское правительство возможность обмена Грайнер на российского предпринимателя Бута, отбывающего тюремное заключение в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

Жан-Пьер добавила, что «Госдепартамент <...> сосредоточен на том, чтобы вернуть на родину не только Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но и всех граждан США, которые были несправедливо арестованы за границей или же удерживаются в качестве заложников».

Кроме того, она добавила, что «мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара», передает РИА «Новости».

При этом она отказалась комментировать возможность обмена Грайнер, сославшись на конфиденциальность связанных с освобождением американских граждан процессов.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.

Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.

В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.