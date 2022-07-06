Госдума приняла закон о молодежном движении

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, заключительном чтении законопроект «О российском движении детей и молодежи».

Цель движения – помогать в проведении госполитики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании, профессиональной ориентации и организовывать досуг, создать возможность для всестороннего развития и самореализации, готовить детей и молодежь к полноценной жизни в обществе, передает ТАСС.

В ходе второго чтения Дума исключила название организации «Большая перемена», чтобы участники сами смогли выбрать название в декабре на съезде.

Согласно другим поправкам, создаваемое движение детей и молодежи сможет получать субсидирование из федерального бюджета, направлять денежные средства в свои региональные отделения. Также российские регионы могут передавать движению движимое и недвижимое имущество.

Депутаты также поддержали поправку, согласно которой движение сможет открывать свои представительства за рубежом, сотрудничать с международными общественными организациями.

Участниками движения могут быть и наставники – совершеннолетние лица, имеющие профессиональное образование и занимающиеся воспитанием молодежи.

Уточняется, что наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Возглавить наблюдательный совет нового движения предложено президенту России.