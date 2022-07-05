Госдума приняла во втором чтении законопроект о российском движении детей

Из законопроекта исключено название будущего движения, чтобы дети могли выбрать его самостоятельно, впоследствии оно будет закреплено в уставе, расширены возможности детского самоуправления, заложен механизм создания детских советов и объединений внутри движения, сообщили авторы законопроекта.

«Месяц назад, когда мы с вами принимали законопроект в первом чтении, мы говорили, что мы в начале пути, и ему предстоит масштабное обсуждение. Так и случилось, мы организовали серию масштабных детских форумов, дискуссии в профессиональных коллективах, родительских сообществах. Они проходили во всех регионах России. Даже сегодня в 8.50 утра у нас была встреча с ребятами в Парке Горького, мы обсуждали ценности движения, обсуждали возможные меры поддержки участников», – сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На сайте Движение.Дети стартовал конкурс, в рамках которого любой желающий может направить свои идеи будущего логотипа, названия, гимна, символов движения. Конкурс продлится до конца лета.

В рамках подготовки законопроектов ко второму чтению в комитет по молодежной политике поступило 62 поправки от всех фракций в Государственной думе, 48 к основному закону и 14 к закону-спутнику. Суммарно к принятию предлагаются 30 поправок, 14 поправок было отозвано, а 18 поправок предложено отклонить.

Большинство предложенных поправок приняты. За правительством закреплена обязанность предоставлять движению субсидии из федерального бюджета по заявкам координационного совета. Финансирование будет ежегодным, региональные отделения смогут также получать финансовую поддержку и от региональных властей.

В законопроект добавлена отдельная глава об инфраструктуре движения: органы власти смогут передавать ему детские и молодежные объекты. Расширены категории участников, введены ограничения для наставников: ими не смогут стать те, кому нельзя заниматься педагогической деятельностью, иностранным агентам и тем, кому запрещено быть членом НКО. Наставники смогут претендовать на меры поддержки от движения. Первичные отделения, согласно поправкам, могут быть созданы в детских домах. Также из числа тех, кому нельзя быть коллективным участником движения, исключены профсоюзы.

По мнению авторов, законопроект является отражением принципов, заложенных в Конституции. Согласно высшему нормативному акту России, дети – важнейший приоритет государственной политики. Законопроект продолжает эту логику, его принятие позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи на основе традиционных, близких для нас ценностей, повысит вовлеченность детей в жизнь общества и поспособствует созданию непрерывной траектории их развития.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов в Государственную Думу 19 мая, в День пионерии. В первом чтении законопроект был принят 7 июня. По мнению авторов, принятие законопроекта о движении «Большая перемена» поможет выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, систематизировать работу всех детских организаций, сообществ и клубов, масштабировать их результаты, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям, создать единое пространство возможностей. Через движение планируется навигация всей воспитательной работы, которую сегодня разрозненно ведут различные общественные организации и партнеры.