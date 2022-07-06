Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в Twitter (запрещен в России) попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.

«Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», – передает РИА «Новости» его слова.

Раджапакса отметил, что обе стороны единодушно согласились с тем, что развитие отношений в сферах туризма, торговли и культуры имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между странами.

На сайте Кремля позднее появилась информация о том, что Путин обсудил по телефону с коллегой из Шри-Ланки сотрудничество двух государств, в том числе в энергетике и сельском хозяйстве.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что собеседники условились о продолжении контактов. «В контексте отмечаемого в нынешнем году 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-ланкийских связей», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен лишь при условии восстановления поставок нефти из России. Стало известно, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки.

До этого глава Шри-Ланки направил просьбу Путину о сотрудничестве в закупках нефти. Кроме того, Раджапакса планирует посетить ОАЭ, чтобы обсудить вопросы импорта топлива.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров. Помимо топлива, на исходе запасы газа, используемого для приготовления пищи, а также детского питания. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в разы. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Падение показателей туризма на фоне пандемии, кстати, использовалось властями страны для оправдания экономического хаоса.