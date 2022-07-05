Первый педагогический студотряд прибыл в Луганск

Первый сводный педагогический студотряд прибыл в Луганск, чтобы уже сегодня заступить на смену, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Это ребята из Москвы, Самары, Липецка, Ростова и Санкт-Петербурга. В Луганске к ним присоединились студенты из ДНР и ЛНР. Встретились с ребятами. Все на позитиве и очень хотят приступить к работе. Вместе они будут работать вожатыми в детских досуговых центрах, которые «Единая Россия» открывает в Донбассе, и в луганском интернате», – написал он в своем Telegram-канале.

Турчак добавил, что еще два студотряда медиков и строителей приедут в Луганск 15 июля. Объекты, где они будут работать, уже определены.

«Поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают Донбассу. Уверен, этот опыт запомнится им на всю жизнь. И они точно захотят вернуться сюда снова», – заключил он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них свыше 300 тонн медикаментов. В Донбассе и освобожденных территориях работают 22 гуманитарных центра «Единой России», десять из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской областях.