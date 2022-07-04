Добровинский: Суд не позволит экс-журналистке Овсянниковой увезти дочь в Европу

Суд, скорее всего, примет решение оставить ребенка экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой с отцом, поскольку опека не сможет проверить жилищные условия матери за границей, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая после начала спецоперации выбежала с плакатом в прямом эфире новостной программы, прилетела в Москву на судебный процесс, инициированный ее бывшим мужем. Уточняется, что девушка планирует увести дочь в Европу, однако экс-супруг против.

«Надо сначала знать, с кем находится дочь: если люди разошлись, суд должен был определить место проживания ребенка. Если этого не было, то возникает необходимость суда по определению места жительства дочери. Для этого суд будет опираться в том числе на мнение опеки, которая в свою очередь исследуют состояние жилья и у отца, и у матери», – говорит Добровинский.

Он поясняет, что если, как в данном случае, мать сама говорит о том, что хочет увезти дочь за границу, то опека не сможет проверить жилищные условия матери, а проверит и установит состояние жилья в России. И уже в соответствии с этим будет вынесено решение суда.

«В этом случае, на мой взгляд, решение будет в пользу того, чтобы оставить ребенка с отцом в силу обстоятельств невозможности установить, где будет проживать ребенок за границей: в квартире или в сарае, в комфортном доме или в общежитии для беженцев», – заключил адвокат.

В середине марта Овсянникова выбежала в прямом эфире программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. После этого инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку. В июле стало известно, что экс-редактор Первого канала попала в базу украинского сайта «Миротворец».