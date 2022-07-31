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Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией
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Жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Митинги транслировались онлайн в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Нет росту цен!», «Гагаузия за дружбу с Россией», «Гагаузы и молдаване – братья», «Молдавия, Россия!».
Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.
В Комрате участники акции приняли общую резолюцию, в которой обозначили ряд требований к властям страны.
В четверг депутаты продлили до 8 августа режим чрезвычайного положения, который подразумевает запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций. В это же самое время у стен парламента под лозунгом «Долой режим!» митинговали сторонники Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял бывший глава государства Игорь Додон. Митингующие обвиняли молдавского президента Майи Санду и ПДС в том, что они довели республику до инфляции в 32% и ввели тарифы на газ и электричество, которые не по карману простым гражданам.
Захарова ответила устроившей скандал из-за ненависти к русским норвежскому дипломату
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном российском отеле проявила свой национализм. «Я ненавижу русских, – в исступлении кричала дипломат из Осло. – Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что «в выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу.
Также дипломат добавила, что в настоящий момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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Захарова отреагировала на слова экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля
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В МИД «выразили сочувствие» озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «длинной рукой» Кремля, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», – приведены ее слова на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».
«Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими «партнерами», – заключила представитель МИД.
Напомним, у Болгарии зависимость от России весьма значительная – энергетическая.
Пророссийские протесты в Болгарии оказались настолько массовыми, что Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, более того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.
Неделю назад парламент страны и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года.
Петков списал собственный провал на «руку Кремля».
Санду пообещала обратиться за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России
Президент Молдавии Майя Санду заявила на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, что обратится за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России.
«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – передает ТАСС ответ Санду на вопрос о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.
В конце июня молдавский президент Майя Санду заявляла, что информация о «планах России» по нападению не соответствует действительности. Позже она отмечала, что необходимо усилить армию страны из-за якобы российской угрозы.
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Определено будущее миротворческой миссии в Приднестровье в случае выхода Молдавии из операции
Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.
«Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.
Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявлял, что нет никаких оснований что-то менять в действующем трехстороннем механизме миротворчества.
В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Минобороны опубликовало списки убитых и раненых при ударе по Еленовке военнопленных украинцев
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Минобороны опубликовало списки погибших и раненых после намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «HIMARS» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка.
«Киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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В Госдуме прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Меры, которые были предприняты – отмена мероприятий – вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением», – цитирует его РИА «Новости».
Затулин добавил, что преследуемая украинскими властями цель «запугать» не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта – если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», – пояснил он.
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
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ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове
ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью.
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Приднестровье подчеркнуло важность присутствия миротворцев
Нет никаких оснований что-то менять в действующем трехстороннем механизме миротворчества, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
Игнатьев заявил, что механизм «за 30 лет блистательно себя зарекомендовал», а в «в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной».
По словам министра, в Приднестровье всегда рассчитывают на рациональный подход. Однако, как отметил Игнатьев, хотя в ПМР верят в лучшее, руководству Приднестровья приходится рассматривать все сценарии, передает РИА «Новости».
В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
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Судно с зерном подготовили к отправке из порта Одессы
Судно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил знакомый с ситуацией источник.
«Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора», – передает РИА «Новости» сообщение источника, не уточняя при этом, что подразумевается под словом «форс-мажор».
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
ВСУ нанесли новый удар по зерновому складу рядом с Энергодаром
Зерновой склад уничтожен из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром, пожарные тушат находящееся рядом зернохранилище, сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.
«В настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по локализации пожара на зернохранилищах «Благовещенского-Зернопродукта» в городе Каменка-Днепровская. По состоянию на 18 часов 29 июля произошло повторное возгорание уничтоженного склада с зерном, после чего огонь распространился на расположенное рядом зернохранилище», – приводит сообщение администрации ТАСС.
В пятницу сообщалось, что украинские военные минувшей ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области.
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Названы популярные места для отдыха у россиян в июле
Эксперты в туристической отрасли выяснили, куда россияне чаще всего ездили отдыхать в июле, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
«Топ российских городов, как и в прошлом году, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Популярность Северной столицы и черноморского курорта выросла – на 14% и 29% соответственно, в то время как интерес к Москве за год снизился на 7%», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета по внутрироссийским направлениям составила 7600 рублей с человека в одну сторону.
Касательно других стран, в список самых популярных вошли Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузия.
Как отмечают эксперты, заметнее всего вырос спрос на авиабилеты в Таджикистан (в 10 раз) и Казахстан (в 9,4 раза). В июле перелеты за рубеж обходились в среднем в 22100 рублей с человека в одну сторону.
По информации пресс-службы, активно путешествовали россияне и на поезде. Туристы бронировали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Нижний Новгород. Такие поездки выходили значительно дешевле – около 3500.
Резюмируя, эксперты рассказали, что чаще всего россияне останавливались в отелях и гостиницах на один день, следует из результатов исследования. Каждый четвертый бронировал жилье на четыре-семь дней, и только 4% – на срок от недели и больше. Самыми популярными оказались объекты размещения без звезд, на которые пришлось 33% заказов, на втором месте – трехзвездочные, на третьем – четырехзвездочные.
Тем временем директор консульского департамента МИД Иван Волынкин предупредил туристов из России о трудностях при посещении недружественных стран.
В Молдавии от малярии умер беженец с Украины
В Молдавии от тропической малярии умер беженец с Украины, который прибыл в страну 29 июня, следует из сообщения Национального агентства общественного здоровья.
«Мужчина 1989 года рождения, служивший в Одесском морском флоте, до того, как перебрался в Молдавию, находился в Западной Африке с февраля по 28 июня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в Молдавии все зарегистрированные за последние несколько десятилетий случаи малярии были завозными. Прибывший в страну 29 июня мужчина уже был зараженным, а первые приступы лихорадки проявились 12 июля.
Ранее о смерти беженца с Украины сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Ион Кику.
Как сообщало МВД республики, с 24 февраля в страну въехали свыше 379 тыс. беженцев с Украины. Для них в разных районах республики открыты десятки пунктов для приема беженцев, где им предоставляют временное жилье, продукты и средства гигиены. После короткой передышки большинство людей перебирается в Румынию и другие страны Евросоюза. На сегодняшний день в Молдавии остаются свыше 95 тыс. беженцев, в том числе 48 тыс. детей.
Киркорова не пустили в Молдавию на дачу показаний по делу партии «Шор»
Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, хотя он является ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер по делу о незаконном финансировании партии «Шор», сообщил адвокат Таубер Аурелиу Коленко.
«Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд. Мотив для отказа в пересечении границы не указаны, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер», – цитирут его РИА «Новости».
По его словам, прокуратура подозревает, что Киркоров якобы получил сумму денег от партии «Шор», поэтому решение погранполиции будет опротестовано.
«Власти, нарушая закон, воспрепятстовали проведению правосудия, господин Киркоров является ключевым свидетелем по делу Таубер, власти опасаются, что Киркоров даст правдивые показания. Мы опротестуем этот безграмотный протокол и через несколько дней предоставим доказательства о невиновности Марины Таубер», – подчеркнул юрист.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии 21 июля провела обыски у активистов и сторонников партии «Шор» по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии, 23 июля ее поместили под арест на 30 суток.
В Кремле заявляли, что власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее сообщил о вероятной ликвидации партии «Шор», если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия «Шор» на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тыс. человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.
В это же время на площади должен был пройти концерт с участием Филиппа Киркорова, Давы и Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее, прокуроры настаивают, что Киркоров якобы получил гонорар в размере 200 тыс. евро, но эта сумма не отражена в финансовом отчете партии.
Россия внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на санкции
Москва внесла в стоп-лист 32 гражданина Новой Зеландии в ответ на антироссийские санкции Веллингтона, сообщили в субботу в российском МИД.
«В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, – в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», – сообщается на сайте ведомства.
Так, в опубликованном министерством списке перечисляются 32 человека, которым закрывается въезд в Россию на бессрочной основе. Среди них, в частности, Майк Ядли, заместитель министра обороны, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие.
«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена», – отмечено в сообщении.
Ранее правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении Газпрома и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
Пескова спросили об инициативе ООН о публикации соглашения по экспорту зерна
Инициативу Организации Объединенных Наций о публикации текста соглашения по экспорту зерна с Украины необходимо обдумать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Здесь нужно просто обдумать эту инициативу и не забывать, конечно, про взаимную увязку механизма по вывозу [зерна] из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров», – передает ТАСС его слова.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме событий на Украине. По его словам, у России есть, что сказать на этом заседании.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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