Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Митинги транслировались онлайн в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Нет росту цен!», «Гагаузия за дружбу с Россией», «Гагаузы и молдаване – братья», «Молдавия, Россия!».

Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.

В Комрате участники акции приняли общую резолюцию, в которой обозначили ряд требований к властям страны.

В четверг депутаты продлили до 8 августа режим чрезвычайного положения, который подразумевает запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций. В это же самое время у стен парламента под лозунгом «Долой режим!» митинговали сторонники Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял бывший глава государства Игорь Додон. Митингующие обвиняли молдавского президента Майи Санду и ПДС в том, что они довели республику до инфляции в 32% и ввели тарифы на газ и электричество, которые не по карману простым гражданам.