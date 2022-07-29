Кандидатство в ЕС довело Молдавию до народного бунта

Молдавский президент в Румынии заявила о военной угрозе, якобы исходящей от России. Рейтинг Майи Санду сейчас падает, а в стране назревает социальный взрыв: Кишиневу нечем платить за газ, инфляция превысила 30%, а коммуналка стала не по карману людям. Поэтому президенту остается только твердить о внешней угрозе и уповать на поддержку Бухареста. Поможет ли ей это удержаться у власти?

Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России. Об этом в пятницу заявила молдавский президент Майя Санду, выступая в Бухаресте на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Напомним, что две недели назад Санду объяснила необходимость усиления молдавской армии тем, что республике якобы угрожает Россия.

На нынешнее заявление президента сразу отреагировал бывший глава государства Игорь Додон (который с конца мая находится под домашним арестом по обвинению в коррупции и госизмене). «Марионеточное руководство страны во главе с Майей Санду готово на все, лишь бы остаться у власти и оправдать ввод войск НАТО в Республику Молдова», – написал Додон в своем Telegram-канале. Экс-президент уверен – Санду и правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (ПДС) рассчитывают, что «возможный конфликт с Россией изменит внутриполитическую повестку и отвлечет граждан от серьезных экономических проблем, от высоких тарифов на энергоресурсы, от пенсий и зарплат, съеденных колоссальной инфляцией».

Санду и ПДС нужна война, чтобы остаться у власти, и отвлечь народ от социально-экономического кризиса, подчеркнул Додон. «В противном случае осенью народ поднимет руководство страны на вилы», – уверен недавний глава республики.

Неудивительно, что после появления критических публикаций Додону ограничили общение, в том числе контакты с прессой. «Ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его мамы», – цитировал ТАСС сообщение прокурора Петра Ярмолюка, который ведет дело экс-президента.

Кишиневские эксперты полагают – действующая власть всерьез опасается социального взрыва, которым может воспользоваться левая оппозиция.

«Думаю, сейчас идет подготовка к тому, чтобы собрать огромное количество людей на центральной площади Кишинева, окружить парламент, правительство и провести такой митинг нон-стоп с требованием отставки республиканской исполнительной власти и проведения досрочных парламентских выборов, а в идеале – и президентских. Это произойдет осенью», – сказал газете ВЗГЛЯД директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

В четверг депутаты продлили до 8 августа режим чрезвычайного положения, который подразумевает запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций. В это же самое время у стен парламента под лозунгом «Долой режим!» митинговали сторонники Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял Додон. Митингующие обвиняли Санду и ПДС в том, что они довели республику до инфляции в 32% и ввели тарифы на газ и электричество, которые не по карману простым гражданам.

«В семь раз выросла контрабанда сигарет при PAS. В десятки раз возросла инфляция. Дорожают кредиты, люди задыхаются, не могут оплатить счета.

Осенью начнется проблема: судебные исполнители начнут отбирать квартиры у людей, которые не могут выплатить кредит», – выступая на митинге, перечислял депутат-социалист Владимир Односталко. «Готовимся к большим протестам. Готовимся к тому, что не будем уходить отсюда. Готовимся к тому, что заставим эту власть уйти», – призвал парламентарий.

Тем временем решение о ЧП было утверждено 52 голосами правящей ПДС. Необходимость чрезвычайных мер премьер-министр республики Наталья Гаврилица объяснила сложной экономической ситуацией в Европе из-за боевых действий на Украине. «Разорваны логистические цепочки, включая поставки еды, а многие страны в этом году столкнутся с риском голода. Цены на бензин, газ и электроэнергию взорвались. Ситуация в нашем регионе тяжелая», – перечислила Гаврилица. Парламентская оппозиция – блок коммунистов и Партии социалистов (которую до недавнего времени возглавлял Додон) в знак протеста бойкотировала заседание. В минувшую субботу стало известно, что левая оппозиция начала готовить вотум недоверия кабинету Гаврилицы.

Правящие проевропейские либералы из ПДС надеются, что экономический спад выправит западная помощь. США и другие западные страны обещали выделить республике до конца года около 650 млн долларов в виде кредитов и грантов, которые пойдут «на развитие демократических процессов и рост экономики». Однако, как признал бывший вице-премьер в правительстве Гаврилицы Владислав Кульминский, республике понадобится до 1 млрд евро только на закупку газа по ценам, которые заложены в контракте с Газпромом. Вполне вероятно, что визит Санду в Румынию связан с попыткой вытребовать у ЕС дополнительную помощь евроориентированной Молдавии.

«Майя Санду в последнее время находится на грани психического срыва, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Как она себя поведет в таком состоянии в дальнейшем, думаю, она сама не знает.

Ситуация в Молдавии сейчас аховая. У Санду наблюдается личный острый диссонанс между установками своих западных учителей и тем, с чем сама Санду реально сталкивается».

По мнению Андриевского, Санду и ПДС вполне понимают уровень социальной, а значит и политической угрозы для своей власти, но у них очень мало инструментов для купирования потенциальной опасности. Собеседник указал на то, что в Гагаузии – автономном регионе, который в 1990-х годах претендовал на самостоятельность по образцу Приднестровья, – вновь заговорили о самоопределении. Отметим, что, выступая на оппозиционном митинге в Кишиневе, депутат-социалист от Гагаузии Александр Суходольский обвинил режим Санду в неуважении к автономии гагаузов.

Кроме того, отметил Андриевский, власть чувствует свою уязвимость из-за роста цен на продовольствие и энергоносители. «Пойти на силовой разгон митинга власть не решится – сейчас там не те люди. Поэтому президент и правительство рассчитывают, что цена на нефть в мире упадет, и у нас подешевеет топливо. Кроме того, Санду небезосновательно ждет новой финансовой помощи от Запада, Всемирного банка, Европейского банка. И все это вместе поспособствует снижению недовольства народа и, соответственно, протестной активности», – указал политолог.

При этом Андриевский полагает, что успех протестных выступлений остается под вопросом ввиду того, что у оппозиции «пока нет того политика, кто привел бы их к результату». «К тому же, у сил, которые подпитывают протест, могут закончиться деньги и другие ресурсы. Санду рассчитывает на то, что без яркого явного лидера – а его пока у митингующих нет – протест захлебнется», – отмечает молдавский политолог.

«Трудно прогнозировать развитие ситуации в условиях нынешней турбулентности, но, опираясь на историю политической практики в Молдавии всего периода независимости, можно сказать: протесты в нынешнем формате не приведут ни к каким изменениям. Санду и молдавские власти в целом митингующих не слышат, целиком опираются на Запад и в отставку не уйдут», – полагает Наталья Харитонова, глава информационно-аналитического отдела МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве.

Аналитик указывает, что только один раз – в 2009 году – протестующие сумели добиться своих целей в Молдавии. Имеется в виду так называемая сиреневая или твиттерная революция, когда массовые протесты привели к уходу от власти Партии коммунистов. Но тогда оппозиция поддерживалась Западом и финансово, и организационно, а нынешние митингующие никакой особой помощи извне не получают, отметила Харитонова.

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При этом, указала собеседница, нынешнюю власть в Молдавии не смущает ни отсутствие энергетической стратегии, ни галопирующая инфляция, ни проблемы в сельском хозяйстве и отсутствие рынков сбыта. «Все свои провалы, к которым привела некомпетентность нынешних руководителей государства, власть пытается замаскировать в глазах общественности якобы успешно продвигающейся евроинтеграцией. При этом, правда, они призывают население запасать дрова на зиму. Но зато – «идем на Запад». Так что ближе к отопительному сезону недовольство народа, скорее всего, усилится», – отметила политолог.

Эксперт подчеркнула: у Санду и ее команды есть все, чтобы выправить ситуацию – например, начать диалог с Россией по поводу газа и рынков сбыта, но у молдавских властей нет своей политической воли. «При этом, и Вашингтону, и Брюсселю Молдавия нужна только для очередного тарана против России, по аналогии с Украиной. Так что Запад не будет слишком близко к сердцу принимать кризис в Молдавии, каким бы он не был», – резюмировала Харитонова.

Надо также учесть, что гипотетическое падение власти ПДС и возвращение Додона не будет означать смены курса в Молдавии на пророссийский, считает политолог Ростислав Ищенко. По его оценке, пророссийских партий и структурированных сил в Молдавии нет: «Предшественник Санду на посту президента – Додон, несмотря на свои заигрывания с Россией, был вполне прозападным политиком». Во время выборов президента Молдавии Санду выглядела более выигрышно, чем погрязший в коррупции режим Игоря Додона, считает эксперт. Но при этом, признал собеседник, «бывший президент Игорь Додон, будучи проевропейским в целом политиком, как раз видел интеграцию Молдавии в Европу при сохранении нормальных отношений с Россией».

Добавим, что у оппонентов Санду есть шанс вернуться к власти легальным, парламентским, путем. На фоне падения рейтингов правящей партии ПДС с 52,8% до 30,7% наблюдается быстрый рост популярности блока коммунистов и социалистов Игоря Додона (с 27,2% до 42,5%) и партии «Шор» Илана Шора (с 5,7% до 15,5%), чьи лидеры сейчас находятся под арестом за «госизмену и коррупцию», отмечают Telegram-канал Readovka. Правда, ближайшая парламентская кампания должна пройти только в 2025 году, если, конечно, дело не дойдет до внеочередных выборов.

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