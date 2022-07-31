СМИ: Финские промышленники задумались о сокращении производства из-за цен на газ

Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии, передает РИА «Новости».

«Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками», – отметил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа.

Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кПромышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии, передает РИА «Новости».

«Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками», – отметил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа.

Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

ризиса.