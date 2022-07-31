В Мадагаскаре банда угонщиков скота сожгла заживо более 30 человек

Власти Мадагаскара разыскивают банду угонщиков скота, которые сожгли заживо по меньшей мере 32 человека в деревне к северу от столицы, пишет Agence France-Presse.

«Полиция заявила, что 32 человека были убиты, трое ранены в результате нападения банды из примерно 12 человек на деревню... в пятницу», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что угонщики скота загнали людей в три дома и подожгли их.

По информации минобороны, на которое ссылается агентство, к поискам бандитов привлекли военнослужащих, были также подняты в воздух военные вертолеты.