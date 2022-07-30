Пьяный водитель поджег остановивших его сотрудников ГИБДД в Чувашии

Нетрезвый житель Марий Эл, остановленный сотрудниками ГИБДД в Чувашии, облил полицейских воспламеняющейся жидкостью и поджег их и сбежал, против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии.

«Предварительного установлено, что 29 июля около 14 часов сотрудник ГИБДД совместно с другим работником полиции в деревне Токшики Моргаушского района остановил автомобиль марки «ВАЗ-2114» под управлением 29-летнего жителя Республики Марий Эл с признаками опьянения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После того, как мужчину отстранили от управления автомобилем и вызвали эвакуатор, он взял из багажника канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки поджег одежду сотрудника ГИБДД.

В итоге, один из полицейских получил ожоги более 50% тела и был экстренно доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся, и объявлен в розыск.

По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Прокурор Чувашии взял на личный контроль расследование дела.

Напомним, в мае 2018 года популярная в соцсетях модель Кира Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной.

До этого в январе 2014 года в Подмосковье арестовали 59-летнего жителя Железнодорожного, который бросил в машину ГИБДД гранату, убив одного и тяжело ранив другого полицейского.