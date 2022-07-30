Названы популярные места для отдыха у россиян в июле

Эксперты в туристической отрасли выяснили, куда россияне чаще всего ездили отдыхать в июле, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

«Топ российских городов, как и в прошлом году, возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Популярность Северной столицы и черноморского курорта выросла – на 14% и 29% соответственно, в то время как интерес к Москве за год снизился на 7%», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также в рейтинг вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета по внутрироссийским направлениям составила 7600 рублей с человека в одну сторону.

Касательно других стран, в список самых популярных вошли Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузия.

Как отмечают эксперты, заметнее всего вырос спрос на авиабилеты в Таджикистан (в 10 раз) и Казахстан (в 9,4 раза). В июле перелеты за рубеж обходились в среднем в 22100 рублей с человека в одну сторону.

По информации пресс-службы, активно путешествовали россияне и на поезде. Туристы бронировали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Нижний Новгород. Такие поездки выходили значительно дешевле – около 3500.

Резюмируя, эксперты рассказали, что чаще всего россияне останавливались в отелях и гостиницах на один день, следует из результатов исследования. Каждый четвертый бронировал жилье на четыре-семь дней, и только 4% – на срок от недели и больше. Самыми популярными оказались объекты размещения без звезд, на которые пришлось 33% заказов, на втором месте – трехзвездочные, на третьем – четырехзвездочные.

Тем временем директор консульского департамента МИД Иван Волынкин предупредил туристов из России о трудностях при посещении недружественных стран.