МИД предупредил туристов из России о трудностях в недружественных странах

Туристы из России при посещении недружественных стран должны быть готовы к тому, что не смогут использовать российские банковские карты, заявил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

«По нашим ощущениям, наибольшие сложности в этой связи возникают с невозможностью воспользоваться российскими банковскими картами... Любой россиянин, планирующий в настоящее время поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден распоряжением правительства, должен четко осознавать те трудности, с которыми он может столкнуться», – передает ТАСС его слова.

При этом Волынкин отметил, что число российских туристов, выезжающих за рубеж, значительно сократилось в первую очередь из-за проблем с получением виз и перелетами.

«Вместе с тем, разумеется, в результате беспрецедентной высылки российских дипломатов из недружественных государств консульская составляющая деятельности наших загранпредставительств оказалась под ударом. Серьезно осложнена работа по предоставлению рутинных консульских услуг: выдаче загранпаспортов, оформлению гражданства, совершению нотариальных действий», – сказал дипломат.

При этом он добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий стран Европы.

Он напомнил, что в европейских странах в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан, а также ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам.

«В рамках ответных мер, которые были выработаны на эти откровенно недружественные действия, учитывалось в том числе то, что Европа составляет как раз подавляющее большинство в списке государств, гражданам которых может быть выдана единая электронная виза, и было принято решение, вне зависимости от продолжения действия или отмены распоряжения правительства №635-р, осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз», – отметил дипломат, имея в виду события марта 2022 года, когда европейские страны в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан.

Волынкин также пояснил, что основными преградами для поездок иностранцев в Россию сегодня остаются транспортная логистика и дороговизна билетов, а не процесс получения визы. «Например, за первые четыре месяца 2022 года гражданам стран ЕС выдано виз в 20 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – рассказал он.

По его словам, даже с запуском электронной визы «в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кратного увеличения количества поездок иностранцев в Россию, в том числе в целях туризма».

«Вместе с тем мы имеем в виду уже сейчас подготовить доклад руководству страны по данному вопросу для принятия решения о целесообразности перехода к реализации проекта единой электронной визы в ближайшие месяцы», – пояснил глава департамента МИД.

Кроме того, он добавил, что контакты между российским МИД и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств двух стран сохраняются.

«Несмотря на то, что посольство США в Москве объявило о прекращении с 12 мая 2021 года выдачи большинства категорий виз, контакты между внешнеполитическими ведомствами России и США по визовым вопросам, в том числе по тематике нормализации работы дипломатических миссий обеих стран, сохраняются», – сказал дипломат.

Резюмируя, он подчеркнул, что на данный момент в полном объеме продолжает действовать соглашение между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран 2011 года, которое, в частности, «позволяет российским гражданам обращаться за оформлением американских виз в дипломатические представительства и консульские учреждения США, расположенные в третьих странах».

Ранее сообщалось, что политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу.