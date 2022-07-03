Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также десять украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, Конашенков заявил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня «Химарс» в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.

Отмечается, что ВКС России за сутки уничтожили десять пунктов управления в районах населенных пунктов Спорное Донецкой народной республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой народной республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области.

Также в восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС России ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.

Также воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле. Кроме того, Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.

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