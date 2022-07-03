Лукашенко: Россия и Белоруссия не позволят возродить нацизм

Минск и Москва не дадут возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы» под Минском.

«Никому из нас – ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам – не нужна война. Но и возродить нацизм как оружие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нельзя позволить стереть людям память о Великой Победе.

По словам Лукашенко, преступив через все нравственные принципы и моральные преграды, противники Минска и Москвы сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда – они готовы предать забвению трагедию своих народов, вычеркнуть из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек. «Что мы можем этому противопоставить? Только правду, суровую и жестокую правду истории и бороться за эту правду», – добавил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.

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