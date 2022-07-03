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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
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Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.
«Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, согласованы.
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Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
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Байден устроил истерику и призвал Запад терпеть высокие цены на бензин
Западу предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО.
«Причина, по которой растут цены на бензин, это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия», – цитирует РИА «Новости» Байдена.
Он пообещал, что в случае поддержки Конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение,
«Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем», – заявил президент США.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место».
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Матвиенко: Надеюсь, что продукты не придется заворачивать в газету «Правда»
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Минсельхоз и другие структуры, включая АПК, найдут выход из ситуации, когда нужна «долгоиграющая» упаковка для продуктов питания, чтобы не пришлось все заворачивать в «газету «Правда», выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
«Все молодцы, АПК и России, и Белоруссии. Вместе с тем есть слабое звено – это упаковка. Не во что упаковывать готовую сельхозпродукцию. Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать, вы найдете вместе выход с упаковкой», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также она отметила слабое звено, в частности, семена. «Говорили об этом многократно, пока гром не грянул, не шевелились. Сейчас зашевелились, шевелитесь дальше побыстрее», – призвала она.
Ранее на форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ.
До этого российский лидер заявил, что беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
Путин поставил СВР особо важную задачу в условиях санкций
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Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки «содействие развитию промышленного потенциала», что особенно важно в условиях западных санкций.
Выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка, передает ТАСС.
По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение». Необходимо вовремя получать информацию о «военных и геостратегических» планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.
Президент считает, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) является «содействие развитию промышленного потенциала». По его мнению, это особенно важно в условиях западных санкций, сообщает «Коммерсант».
«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – заявил он.
Ранее Путин заявил, что СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.
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Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии
Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – заявил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из России и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
Лавров объявил о планах открыть генконсульство России в Гродно
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности, взаимное расширение консульского присутствия.
«Говорили мы о дальнейших планах в контексте развития наших двусторонних контактов на уровне правительств, по парламентской линии», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что Москва намерена расширять консульское присутствие в республике. «Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», – сказал он.
По словам министра, на встрече стороны также подчеркнули приверженность «скоординированной линии на международной арене».
До этого Лавров на встрече с президентом Белоруссии заявил, что некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса.
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Джонсон не увидел в президентстве Путина препятствия для мира на Украине
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин, пользуясь высокой поддержкой среди россиян, может завершить специальную военную операцию на Украине на любых условиях, для мира его уход с поста президента не требуется.
Джонсона спросили, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной. Премьер ответил: «Нет, конечно, нет». Джонсон заявил, что Путин «обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России», у него «есть пространство для маневра», Путин «сам может определять», на каких условиях завершить специальную военную операцию. По мнению премьера, Путин может сказать: «В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести (войска) и добиться нового соглашения». «Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», – приводит слова Джонсона ТАСС со ссылкой на LBC и France 2.
Джонсон назвал недопустимой возможность начала ядерной войны и предостерег западных журналистов от того, чтобы «отвлекаться на угрозы применения силы». Глава британского кабмина заявил, что конфликт на Украине нельзя рассматривать как противоборство НАТО и России.
В документальном фильме Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), снятого французским журналистом Ги Лагашем, приводится выдержка из беседы Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Джонсон, обсуждая признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, заявил: «Мы должны договориться о том, как мы будем реагировать (на признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР), поскольку я считаю, что мы выглядим слабовато. Он (Путин) добьется того, чего хочет. Мы должны найти способ его остановить».
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Польша построила 186-километровую стену на границе с Белоруссией
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Польша завершила строительство стены протяженностью 186 километров на границе с соседней Белоруссией, сообщил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.
«Возведенный нами барьер отделяет нас от зловещей диктатуры Лукашенко», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его слова.
Отмечается, что высота заградительного сооружения составляет 5,5 метра. На его возведение израсходовано около 350 млн евро. Длина 186 километров – чуть меньше половины от протяженности польско-белорусской границы.
По словам главы МВД Польши, приток мигрантов с территории Белоруссии являлся «частью более масштабного сценария, сценария дестабилизации всего региона, всей Центральной и Восточной Европы». «Это была подготовка к войне с Украиной», – сказал министр.
Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко не знал, что добрососедские отношения с Польшей закончены и ввел безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря.
По информации погранкомитета, с начала действия «безвиза» для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22 359 граждан Латвии.
Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.
«Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – заявил Лукашенко.
По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.
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Кремль спросили об отказе президента Финляндии играть в хоккей с Путиным
Президент Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что тот больше не будет играть в хоккей с российским коллегой.
«На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте. Ну теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.
Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии
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Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И еще ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Бывший глава «Формулы-1» заявил о готовности «принять пулю за Путина»
Экс-глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил, что «готов принять за него пулю», сообщила газета Daily Mail.
«Я все еще готов принять за него пулю, <...> потому что он – первоклассная личность», – передает его слова ТАСС.
Экклстоун заявил, что Путин «верит в правильность того, что он делает» для своего государства.
Он также считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому следует изменить свое поведение в целях прекращения вооруженного конфликта.
«Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте. Ведь если бы он осознавал всю серьезность положения, он бы предпринял значительно больше усилий для того, чтобы поговорить с господином Путиным, разумным человеком, который бы к нему прислушался и, возможно, смог бы что-то сделать [для урегулирования конфликта]», – сказал Экклстоун.
Берни Экклстоун – крупный британский предприниматель, занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. По данным Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в 3,3 млрд долларов США.
Еще в 2019 году Экклстоун заявлял, что российской лидер должен управлять всей Европой, потому что он человек слова.
Путин заявил о планах провести переговоры по зоне свободной торговли с Индонезией
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что до конца года по проекту соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) пройдут результативные переговоры.
«Большое значение придаем созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываю, что до конца года состоятся переговоры по соответствующему проекту соглашения, и они будут результативными», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основными темами обсуждений стали Украина и экспорт зерна и удобрений.
Лукашенко заявил о создании Западом нового фашистского монстра на Украине
Западная Европа сначала вырастила монстра под названием фашистская Германия, теперь растит нового на Украине, а из белорусов пытаются создать образ врага, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.
«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения.История повторяется. Монстра растят в Украине», – приводит БелТА слова Лукашенко. Он добавил, что в то же время из белорусов пытаются «создать образ врага».
Лукашенко отметил, что западные соседи Белоруссии жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории.
«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии», – заявил белорусский президент.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
До этого Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
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