|
|
Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, согласованы, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Между тем Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает на повышение статуса страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для этого ему нужна поддержка Москвы.
«Хочу с вами поговорить по поводу Шанхайской организации сотрудничества, где мы наблюдатели. Возможно, вы поддержите [планы] увеличить, расширить наш статус. Думаю, лишними мы там не будем», – сказал белорусский президент.
Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, включающее Россию, Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия получила статус наблюдателя в 2015 году.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
Путин и Лукашенко в субботу договорились провести соответствующие переговоры на уровне министров обороны и начальников Генеральных штабов.
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
|
|
Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что согласен с Лукашенко, и Москве и Минску следует позаботиться об обеспечении безопасности Союзного государства и стран ОДКБ.
«У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских», – пояснил российский лидер.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
|
|
Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства
Российской и белорусской сторонам следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», – цитирует Шойгу ТАСС.
На данный момент это становится все актуальнее, и Москва готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям».
Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. У него планируется встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна
|
|
Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи «БРИКС плюс».
«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», – указал глава российского государства, передает пресс-служба Кремля.
По его словам, «это примерно 5–6 млн тонн пшеницы, плюс 7 млн тонн кукурузы». Путин отметил, что глобально на мировом рынке зерна такие суммы ничего не решают.
«Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны», – отметил президент России, напомнив, что необходимо лишь разминировать порты.
Также Путин указал на отсутствие конструктивной позиции Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна.
«У нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного – конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних», – заявил президент.
По его словам, именно страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна.
Путин отметил, что урожай прогнозируется на уровне от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляются. Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил глава.
«Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В частности, российское продовольствие было недавно безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Судан и некоторые другие страны», – сказал президент.
Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков оценил возможность визита Путина к отшельнице Лыковой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на данный момент не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.
«Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», – сказал Песков, говоря о возможности Путина заехать к Лыковой в гости во время отпуска, передает ТАСС.
«Она [Агафья Лыкова] достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», – подчеркнул представитель Кремля.
Он пояснил, что местные жители также навещают Лыкову, спрашивают ее о здоровье, оказывают ей помощь, заботу проявляет и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий заявил, что Лыкова написала письмо президенту с просьбой навестить ее и сообщила, что постоянно молится за него.
Песков не смог ответить на вопрос, получили ли в Кремле письмо от отшельницы.
Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР
На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Лукашенко заявил о планах Минска перенаправить в порты Петербурга 20 млн тонн груза
Белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет об около 20 млн тонн груза, заявил глава республики в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», – сказал глава республики, сообщает агентство Белта в Telegram-канале.
Лукашенко отметил, что это даст Петербургу хорошие рабочие места.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово.
Лукашенко заявил о начале отгрузки минеральных удобрений в Ленобласти
Белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе визита в Петербург осмотрел место в Бронке, где намереваются строить белорусский порт. Минск полностью устраивает предложенное Москвой место, сказал политик.
Президент Путин отметил, что обе страны являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок».
«Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят для того, чтобы удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов», – цитирует российского лидера ТАСС.
«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально», – добавил Путин.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.
В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.
Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы
Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств».
Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Анонсировано выступление Путина на втором дне саммита БРИКС
Российский президент Владимир Путин в пятницу продолжит работу на саммите БРИКС, который пройдет в формате «пятерки» с приглашенными странами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В три часа дня, как и вчера, [Путин] продолжит работу на саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Тема сегодняшнего дня – укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, формат второго дня саммита называют «БРИКС плюс», так как на нем, кроме стран-участниц, присутствуют приглашенные Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
Бразилия же в пятницу будет представлена на уровне вице-президента.
«Все упомянутые главы государств и правительств будут выступать. Мы не сможем вам показать полностью весь этот процесс, но выступление президента РФ будет доступно для вас, мы его будем транслировать», – сказал представитель Кремля.
В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности
Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах.
«Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – добавил он.
В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
Лукашенко приехал в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой – сегодня, в четверг, и в пятницу – президент Белоруссии Лукашенко», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение.
«И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи», – уточнил Песков.
Он отметил, что тема части саммита, который состоится в четверг, – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.
Ранее Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Первый (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) прибыл на переговоры», – сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Поясняется, что встреча с Путиным состоится в Константиновском дворце. Переговорный процесс уже начался. Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.
На встрече с губернатором Петербурга Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным будут «серьезными по серьезной проблематике».
Ранее сообщалось, что президент России и президент Белоруссии на встрече в Петербурге в субботу обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит
Российский президент Владимир Путин намерен посетить Каспийский саммит, который состоится 29 июня в Ашхабаде, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Планирует», – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите, передает ТАСС.
Он также подтвердил, что глава российского государства намерен участвовать в мероприятии в очном формате.
При этом представитель Кремля не стал комментировать, планируются ли у Путина какие-либо двусторонние встречи на полях саммита. «Мы сообщим», – заключил он.
Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать «Искандеры-М»
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее Лукашенко сообщал, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа «Искандера».
Также он отмечал, что Белоруссия купила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400.