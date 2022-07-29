Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции

Эксперт: Египет воспринимает Украину как исчезающую страну

«До начала спецоперации Украина продавала свое зерно египтянам. Но в итоге украинские зерновые до Египта так и не доехали. Каир не получил зерна и потерял деньги, ушедшие на авансовые платежи Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов, комментируя решение Египта разорвать сделку о покупке украинского зерна, заключенную полгода назад.

«Сегодня Украина, может быть, и хочет продать Египту свою пшеницу, а завтра может исчезнуть как страна. Лучше всего это, кстати, понимают сами украинские бизнесмены. Многие из них сейчас пытаются заключать сделки на продажу своих ресурсов, а главное – принимать авансы за еще не поставленные товары. Но сами в глубине души такие торговцы знают, что в итоге никаких поставок уже не будет, авансы будут по факту украдены. Спрашивать за понесенные убытки будет не с кого, потому что на Украине будет новая власть», – говорит эксперт.

В других странах, в том числе и в Египте, об этом догадываются, полагает Колташов. «Поэтому перед Каиром встает вопрос: с кем выстраивать долговременные отношения по поставкам такого нужного там ресурса, как продовольствие. И приходят к выводу: кроме России – больше не с кем. Отсюда и стратегическая важность недавнего визита главы МИДа Сергея Лаврова в Египет. В этой арабской стране знают, что российский АПК в плане внешней торговли никого не подведет, что российское зерно, в случае его покупки, будет в сроки поставлено по назначению и в полном объеме», – указывает экономист.

«Украинский АПК сосредоточен на фирмах, аффилированных с киевским режимом. Эти фирмы будут существовать столько, сколько держится режим Владимира Зеленского. Эти крупные компании скупают зерно по дешевке у мелких сельхозпроизводителей, а потом реализуют – уже по спекулятивным ценам или же делают деньги на мошеннических схемах», – пояснил Колташов. «Завтра, когда режима Зеленского не будет, эти спекулянты исчезнут, с них никакого спроса», – объяснил эксперт.

Кстати, Египет давно воспринимает Украину еще и как страну, ставшую жертвой «цветной революции», добавляет Колташов. «Это вопрос для Каира болезненный. В 2010-2011 годах Вашингтон тоже подогревал в Египте социальное недовольство против законной власти. В результате власть захватили управляемые из США «братья-мусульмане*». Сейчас, после прихода к власти военных, Египет возвращается в здоровое состояние, а у египтян возникла естественная аллергия на управляемые Западом «цветные» перевороты», – подытожил эксперт.

Как сообщил в четверг Bloomberg, Египет аннулировал сделку о покупке на Украине 240 тысяч тонн зерна, заключенную в декабре. Данный товар так и не был отгружен и отправлен в Египет. Отказ от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну Лаврова, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце прошлой недели глава МИД Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет.

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