Определено будущее миротворческой миссии в Приднестровье в случае выхода Молдавии из операции

Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.

«Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.

Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявлял, что нет никаких оснований что-то менять в действующем трехстороннем механизме миротворчества.

В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.