Зеленский заявил о готовности к удару по Приднестровью в случае атаки на Украину

Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции после их встречи в Киеве.

«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные», – ответил он на вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, передает ТАСС.

«Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовал офис украинского президента.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.

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