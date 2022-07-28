Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным в вопросах импортозамещения

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких разногласий с российским руководством по теме выстраивания совместной работы по импортозамещению на фоне введенных Западом санкций.

«После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере, с президентом России (Владимиром Путиным) у нас никаких разногласий в этом отношении нет», – передает БелТА его слова на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным.

Лукашенко отметил, что необходимо «не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но и что мы можем немало».

«Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант – это когда мы связаны друг с другом, и наши предприятия работают по кооперации», – сказал он.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество Москвы и Минска, в том числе реализацию взаимовыгодных экономических проектов.