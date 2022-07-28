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Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным в вопросах импортозамещения
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких разногласий с российским руководством по теме выстраивания совместной работы по импортозамещению на фоне введенных Западом санкций.
«После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере, с президентом России (Владимиром Путиным) у нас никаких разногласий в этом отношении нет», – передает БелТА его слова на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным.
Лукашенко отметил, что необходимо «не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но и что мы можем немало».
«Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант – это когда мы связаны друг с другом, и наши предприятия работают по кооперации», – сказал он.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество Москвы и Минска, в том числе реализацию взаимовыгодных экономических проектов.
В Siemens заявили о препятствии для ввоза турбины для «Северного потока»
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Германия предоставила компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата не хватает таможенных документов, сообщили в Siemens Energy.
«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели», – сообщили в пресс-службе германской компании в ответ на соответствующий запрос, передает ТАСС.
При этом там уточнили, что Газпром знает об этом. «Однако не хватает таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», – подчеркнули в Siemens Energy, добавив, что Газпром как заказчик обязан их предоставить.
«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ», – отметили в компании.
Таким образом, в Siemens добавили, что не видят связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Президент Израиля призвал сохранять спокойствие в ситуации с агентством «Сохнут»
Ситуация с возможной ликвидацией в России Еврейского агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать», заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Естественно, вопрос, который нас беспокоит сегодня, касающийся деятельности Еврейского агентства в России, – это тема, которая по-настоящему затрагивает мое сердце. В этой связи я использую два средства. Первое – есть вещи, для которых лучше тишина. Я думаю, что чем меньше мы говорим, тем лучше будет, и это позволит должным образом урегулировать весь этот вопрос», – передает ТАСС его слова в эфире 13-го канала израильского телевидения.
Герцог добавил, что работает полностью в сотрудничестве с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, полностью ему доверяя. «Мы работаем ради Государства Израиль и еврейского народа. Мы сотрудничаем, и всегда, когда я могу помочь, я помогаю», – сказал он.
Также израильский президент подчеркнул, что считает «Россию важной страной для всего региона и в целом». «Возможны разные сценарии и десять разных объяснений, почему и как эти события получили свое развитие. Я предпочитаю не углубляться в аналитику. Иногда мы видим вещи, которые не всегда понимаем, и, глядя на вещи отсюда, мы не видим их с той стороны. Давайте дадим процессу идти своим чередом. Чем меньше мы говорим и чем больше мы делаем, тем лучше», – заключил глава Израиля.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, а это может оказаться серьезным ударом не только по России, но и по самому Израилю.
Напомним, Тель-Авив резко негативно отреагировал на желание Минюста РФ закрыть «Сохнут» – еврейское агентство, которое всячески стимулировало российских евреев уезжать в Израиль.
В МИД России заявили, что антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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МИД предостерег Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС
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Россия предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», – приводятся ее слова на сайте МИД.
Напомним, что в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Пескова спросили о контактах Путина и Шредера
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не уточнил, пообщался ли Владимир Путин очно или по телефону с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.
«Никаких комментариев нет», – передает ТАСС его ответ на вопрос, состоялись ли контакты Путина и Шредера.
Накануне стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
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Стивен Сигал: Никогда не откажусь от российского паспорта
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России.
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее актер не исключил, что у него могут быть родственники и в России, и на Украине.
Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.
Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны опубликовало видеозапись с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Министерство обороны опубликовало видеозапись с запуском ракет из реактивной системы залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, Минобороны публиковало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
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В ООН заявили о возможности безопасно вывозить зерно из Одессы
Операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться», – ответил он на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, передает РИА «Новости».
«Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью («продуктовой сделкой» – прим. ВЗГЛЯД), этой инициативой все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы – для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины – Одессу, Черноморск, Южный», – сказал Хак.
«И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху», – добавил он.
В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России по нарушению «продуктовой сделки» предполагают искаженное понятие заключенного соглашения.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Турция анонсировала отправку первого судна с зерном в Черном море
Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.
«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на турецкую газету Star.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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МИД предупредил туристов из России о трудностях в недружественных странах
Туристы из России при посещении недружественных стран должны быть готовы к тому, что не смогут использовать российские банковские карты, заявил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.
«По нашим ощущениям, наибольшие сложности в этой связи возникают с невозможностью воспользоваться российскими банковскими картами... Любой россиянин, планирующий в настоящее время поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден распоряжением правительства, должен четко осознавать те трудности, с которыми он может столкнуться», – передает ТАСС его слова.
При этом Волынкин отметил, что число российских туристов, выезжающих за рубеж, значительно сократилось в первую очередь из-за проблем с получением виз и перелетами.
«Вместе с тем, разумеется, в результате беспрецедентной высылки российских дипломатов из недружественных государств консульская составляющая деятельности наших загранпредставительств оказалась под ударом. Серьезно осложнена работа по предоставлению рутинных консульских услуг: выдаче загранпаспортов, оформлению гражданства, совершению нотариальных действий», – сказал дипломат.
При этом он добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий стран Европы.
Он напомнил, что в европейских странах в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан, а также ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам.
«В рамках ответных мер, которые были выработаны на эти откровенно недружественные действия, учитывалось в том числе то, что Европа составляет как раз подавляющее большинство в списке государств, гражданам которых может быть выдана единая электронная виза, и было принято решение, вне зависимости от продолжения действия или отмены распоряжения правительства №635-р, осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз», – отметил дипломат, имея в виду события марта 2022 года, когда европейские страны в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан.
Волынкин также пояснил, что основными преградами для поездок иностранцев в Россию сегодня остаются транспортная логистика и дороговизна билетов, а не процесс получения визы. «Например, за первые четыре месяца 2022 года гражданам стран ЕС выдано виз в 20 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – рассказал он.
По его словам, даже с запуском электронной визы «в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кратного увеличения количества поездок иностранцев в Россию, в том числе в целях туризма».
«Вместе с тем мы имеем в виду уже сейчас подготовить доклад руководству страны по данному вопросу для принятия решения о целесообразности перехода к реализации проекта единой электронной визы в ближайшие месяцы», – пояснил глава департамента МИД.
Кроме того, он добавил, что контакты между российским МИД и Госдепартаментом США по визовым вопросам и по нормализации работы диппредставительств двух стран сохраняются.
«Несмотря на то, что посольство США в Москве объявило о прекращении с 12 мая 2021 года выдачи большинства категорий виз, контакты между внешнеполитическими ведомствами России и США по визовым вопросам, в том числе по тематике нормализации работы дипломатических миссий обеих стран, сохраняются», – сказал дипломат.
Резюмируя, он подчеркнул, что на данный момент в полном объеме продолжает действовать соглашение между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух стран 2011 года, которое, в частности, «позволяет российским гражданам обращаться за оформлением американских виз в дипломатические представительства и консульские учреждения США, расположенные в третьих странах».
Ранее сообщалось, что политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу.
Минобороны запустило регулярную паромную линию «Ейск – Мариуполь»
Запущена регулярная паромная линия «Ейск – Мариуполь» для доставки различных грузов, необходимых для восстановления Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Минобороны России.
«Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Предполагается также, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов посетил Крым, ДНР и дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская».
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СМИ: Россия и Турция ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах
Делегации России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах, сообщила газета Aydinlik со ссылкой на свои источники.
«По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах... В настоящее время был достигнут рост экспорта с Россией. В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25–30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90–100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160–210 тыс. рублей на двоих.
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Стивен Сигал не исключил наличия родственников на Украине
Американский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал предположил, что у него могут быть родственники и на Украине.
«У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. <...> По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там)», – передает РИА «Новости» его ответ на соответствующий вопрос.
Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.
Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг «Сохнут» на все отношения России и Израиля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на весь комплекс отношений Тель-Авива и Москвы.
«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», – передает ТАСС его слова.
Песков добавил, что все организации в России должны соблюдать законодательство страны. «В то же время нужно отдавать себе отчет, что абсолютно все организации должны соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, а это может оказаться серьезным ударом не только по России, но и по самому Израилю.
Напомним, Тель-Авив резко негативно отреагировал на желание Минюста РФ закрыть «Сохнут» – еврейское агентство, которое всячески стимулировало российских евреев уезжать в Израиль.
В МИД России заявили, что антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
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Лавров: Россия готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере
Российская сторона подтвердила готовность реализовывать совместные планы с эфиопскими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.
«У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности», – передает ТАСС его слова.
При этом Лавров добавил, что африканские страны прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, которая заключается в попытках Запада «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира».
«Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит, первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира», – сказал он.
Также Россия подтвердила поддержку усилиям, предпринимаемым правительством Эфиопии по стабилизации внутриполитической ситуации в стране, заверил глава российского МИД.
«Мы подтвердили нашу твердую поддержку тем усилиям, которые предпринимает правительство страны по стабилизации обстановки, запуску инклюзивного национального диалога для решения ключевых вопросов общенациональной повестки дня», – указал он.
По словам Лаврова, Россия и Эфиопия имеют «традиционно совпадающие, очень близкие позиции по ключевым региональным и международным проблемам».
«Это совпадение опирается на твердую приверженность и России, и Эфиопии международному праву, прежде всего принципам Устава Организации Объединенных Наций, в которых главным является уважение суверенного равенства государств», – заключил министр.
В среду Лавров в рамках африканского турне прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза. В ходе поездки будут обсуждаться детали проведения следующего саммита Россия – Африка.
Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в рамках турне по Африке прибыл с рабочим визитом в Уганду. До этого он побывал в Египте и Республике Конго.