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Власти Запорожской области пообещали установить новый памятник Пушкину
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Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения областного центра города Запорожья там установят вместо снесенного украинскими националистами новый памятник русскому поэту Александру Пушкину.
«После освобождения Запорожья мы восстановим историческую справедливость и увековечим память о Пушкине, посещавшем наш город. Будет установлен новый полноценный памятник в честь нашего великого поэта», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, бесчинство украинских националистов и террор населения Запорожской области не сойдет украинским националистам так просто с рук.
Ранее сообщалось, что в центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину. Бюст из кованой меди простоял в городе более 20 лет и был демонтирован 26 июля вечером с разрешения мэрии. Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%.
Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Европы, составленую западными аналитиками, где территория Украины существенно уменьшается в размерах.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По этой карте границы Украины совпадают с границами страны до 2014 года.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», – продолжил зампред Совбеза.
На второй картинке украинской территорией обозначена лишь Киевская область, остальные же отошли России, Польше, Румынии и Венгрии.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины
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«Нафтогаз» все свои трудности попытается списать на Россию. Это позволит им не возвращать долги, а любого, кто попросит об этом – клеймить агентом Кремля», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя дефолт украинской компании по еврооблигациям.
«Очевидно, что тут стоит вопрос разборок внутри украинских элит, поскольку там есть явная конкуренция между «Нафтогазом», который возглавляют люди Петра Порошенко, и администрацией Владимира Зеленского. «Нафтогаз» пытается показать, что он придерживается нормативов корпоративной отчетности, а правительство указывает на некомпетентность руководства компании», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом нынешняя политическая ситуация играет на руку Украине. «Все трудности можно списать на Россию. Это позволит Киеву и «Нафтогазу» клеймить агентом Кремля каждого, кто заикнется про возврат долга, и при этом можно попросить еще денег в долг. На фоне этого и облигации нет смысла отдавать, ведь можно перевести все из экономической в этическую и политическую плоскость», – пояснил эксперт.
«В идеале сейчас должны быть распроданы активы «Нафтогаза», а его счета арестованы. Для этого кредитор, который является держателем облигаций, должен подать в суд. Но в современных политических реалиях этого не будет. А процедура банкротства подразумевает, что все долги будут списаны», – рассуждает Юшков.
«После этого «Нафтогаз» сможет вновь выйти на рынок заимствований и просить денег, угрожая тем, что в противном случае Украина замерзнет в зимнее время. Однако остается открытым вопрос, сколько газа потребуется стране. Обычно она потребляла около 30 млрд кубов, добывая около 20 млрд», – сказал эксперт.
«Теперь же Киев потерял контроль над большим количеством территорий, а промышленность пришлось остановить. Так что они могут выйти и на самообеспечение, которым будут хвалиться. Правда, не думаю, что такой расклад – повод для гордости», – подчеркнул Юшков.
Схожей точки зрения придерживается и политолог-экономист Иван Лизан. «Нафтогаз» продолжит свою работу, поскольку это монополист, который контролирует газотранспортную систему. Кроме того, через него выкачивалась прорва денег за счет фантастических цен на газ. Опять же, впереди отопительный сезон и там сейчас активно обсуждают, как закупать газ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Но даже в среднесрочной перспективе совершенно понятно, что Украина – абсолютный банкрот. Печатный станок работает, не останавливаясь. Только на начало июня было напечатано уже более 235 млрд гривен. При этом армия в месяц сжигает свой годовой бюджет, а платить зарплаты бюджетникам практически нечем», – рассуждает он.
Собеседник отмечает, что нынешний дефолт «Нафтогаза» может привести к цепной реакции по всей Украине. «Далее появится «Укравтодор» и другие госкорпорации, которые также не смогут погасить платежи по очередным евробондам. Другое дело, что они могли бы еще какое-то время проводить платежи, если бы Зеленский не был против оттока валюты из страны», – пояснил Лизан.
«В качестве еще одного сценария можно рассмотреть потенциальную передачу «Нафтогаза» через дефолт под внешнее управление. Но тогда не понятна логика и выгода такого решения. Одно дело – контролировать компанию в мирное время, и совершенно другое – в нынешних условиях. Третий вариант – принуждение держателей корпоративных займов к реструктуризации по ним. По госзаймам это уже проведено», – заключил Лизан.
Накануне украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Во вторник вечером американская газета The Wall Street Journal сообщила, что дефолт «Нафтогаза» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Как пишет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов.
При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Газета уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
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Эксперт оценил попытки ВСУ разрушить Антоновский мост в Херсоне
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«ВСУ, очевидно, действительно хотят уничтожить Антоновский мост. Но сделать этого не получается за счет надежности советской постройки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя очередные обстрелы со стороны Украины по ключевому объекту региона.
«Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.
Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.
«К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – заключил Рожин.
Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Ударом ВКС в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет «Хаймарс»
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Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе Любимовки Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Зайцева и Северска ДНР, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области.
Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска ДНР», – отметил Конашенков.
«Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовки, Дзержинска, Новгородского, Водяного, Константиновки, Курахова и Георгиевки ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское ДНР, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсона перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппарата, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России в ДНР уничтожено свыше 40 наемников ВСУ из Польши.
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СНБО Украины пригрозил ударами по территории России
Украина в ответ на российские ракетные удары может атаковать «территории, откуда это идет», заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. По его словам, «эта воля спасла» Украину 24–25 февраля. Данилов заявил, что при необходимости у украинских властей «не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать, для того чтобы те объекты», из которых выпускают ракеты, «были уничтожены». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение этому», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Украина уже не раз наносила удары по российским приграничным населенным пунктам. Целями украинских атак становились в основном гражданские объекты и мирные жители.
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Игорь Бутман предложил Бутусову не возвращать предоплату за отмененный концерт в Хельсинки
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«Была же пандемия, сидели дома, писали песни. Сейчас много идет концертов, фестивалей по России. Поэтому я не считаю, что это какая-то большая трагедия», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист России Игорь Бутман, комментируя отмену концерта Вячеслава Бутусова в Хельсинки из-за политической позиции российского музыканта.
Финские СМИ сообщают, что в Хельсинки отменили концерт лидера и вокалиста российских рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова. Уточняется, что это произошло из-за его выступлений в Крыму в 2017 и 2021 годах и общей позиции.
«У артистов своя позиция. Сейчас происходит отмена многих концертов, если есть какая-то позиция, которую не приемлет Евросоюз. К этому просто нужно быть готовым, с этим ничего не поделать. Нужно просто переждать этот сложный период», – говорит Бутман.
Он подчеркивает, что данная ситуация наблюдается не в первый раз. С апреля этого года многие российские звезды остались без концертов за границей потому, что поддерживают проведение спецоперации России на Украине.
«Надо относиться к этому философски и не переживать об этом. Была же пандемия, сидели дома, писали песни. Сейчас много идет концертов, фестивалей по России. Поэтому я не считаю, что это какая-то большая трагедия. В таких случаях предоплату надо брать и не возвращать ее, в случае вот такого рода отмен», – рекомендует артист.
Ранее посольство России в Венгрии сообщило, что украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки из Киева Валентины Лисицы в Российском культурном центре. Причина такого поведения со стороны родной страны музыкантши – «отличное от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине».
Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»
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Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.
Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».
«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».
По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.
При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.
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МИД: Киев обстрелами АЭС ведет дело к техногенной катастрофе
Обстрелами Запорожской АЭС Киев ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США и их союзников это полностью устраивает, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ... Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», – передает ТАСС его слова.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов не исключил возможность провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
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Ахметов потерял 64% состояния, но остался самым богатым украинцем
Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова сократилось за последние несколько месяцев почти на две трети, но он все же остается самым богатым человеком страны, сообщает издание «Форбс Украина».
У Ахметова уменьшились активы с 13,7 млрд долларов в феврале до 4,9 млрд долларов в июле, следует из данных Forbes. Весомой потерей стала горно-металлургическая компания «Метинвест», речь идет о двух главных предприятиях в Мариуполе – «Азовстали» и Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича, передает ТАСС.
В 2021 году «Азовсталь» и ММК им. Ильича произвели 8,6 млн тонн стали, или 90% всей стали группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.
Все же Ахметов остается самым богатым человеком Украины. На втором и третьем местах в рейтинге издания Виктор Пинчук (2 млрд долларов) и Вадим Новинский (1,4 млрд долларов).
Ранее сообщалось, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины остановил действие лицензий на вещание всех телеканалов компании «Медиа группы Украина», принадлежащей Ринату Ахметову.
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Группу украинских корректировщиков огня выявили в Херсоне
Выявлены украинские агенты, которые корректировали ракетно-артиллерийские обстрелы в Херсонской области, ими управляла женщина-координатор, сообщил сотрудник одной из силовых структур России.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «при попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода». «Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», – говорится в сообщении.
Тикунов подписался на Telegram-канал, где предлагалось размещать сведения о дислокации российских военных в регионе. В апреле, приехав из села, где живет, в Херсон к матери с братом, Тикунов снял на видео российскую «военную технику, БТР, «Камаз» и процесс раздачи гумпомощи местным жителям. После этого он вернулся обратно в село.
После этого сним связалась женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Он направил ей ряд видеозаписей блокпостов, где российские военные раздавали гумпомощь. Также он снимал здания, на которых установлены российские флаги, «управление полиции особенно», «биллборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда».
В российских силовых структурах пояснили, что женщина, которая представилась Любой – «Маслова Валерия Андреевна, ранее числившаяся кадровой военнослужащей украинской 11-й бригады армейской авиации «Херсон». Ее перевели на должность «оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой» Россией.
Маслова представилась Тикунову сотрудницей СБУ и заплатила 550 гривен (тогда – около 1,4 тыс. рублей) за ранее предоставленную информацию. От нее Тикунов получил еще один номер мобильного телефона, на который трижды пересылал координаты позиций российских военных, получая деньги. Маслова также дала Тикунову контакт помощника по имени Дмитрий в Херсоне, который мог бы оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию Тикунов отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram.
Далее информацию проверяли СБУ и разведка Украины, передавали ее военным, «сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой, в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время», сообщил источник.
Тикунов «служил в украинском батальное «Донбасс». При обыске у него «обнаружили дрон для точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных».
Напомним, украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу..
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Власти Германии разрешили поставку Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000
Немецкое руководство разрешило компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставить Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.
Сумма контракта составляет 1,7 млрд евро, всего планируется передать 100 таких гаубиц, передает ТАСС со ссылкой на издание Spiegel.
Киев запросил гаубицы еще в апреле, но о сроках поставок не сообщалось. Отмечается, что на производство таких орудий потребуется несколько лет. В статье Spiegel отмечается, что контракт подразумевает не срочную, а долговременную поддержку ВСУ.
В июне СМИ сообщали, что Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтверждала, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Украина вызвала раскол между Восточной и Западной Германией
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Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии «приходят к очень разным оценкам». Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель, передает РИА «Новости».
При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия, указывает Der Tagesspiegel. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.
Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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