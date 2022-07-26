Китайские ученые доказали на британцах опасность дневного сна

Ученые из университета Сяньяна провели исследование на британцах и установили, что регулярный дневной сон связан с гипертонией, которая приводит к инсультам и инфарктам, и у любителей вздремнуть инсульты случаются чаще, пишет The Sun.

«Ученые проверили 360 000 жителей Великобритании от 40 до 69 лет. С 2006 по 2019 годы они сообщали о том, как спят, и каждого отслеживали примерно 11 лет. Выяснилось, что у тех, кто «обычно» спал днем, на 12 % больше риск развития гипертонии по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. А вероятность инсульта – на 24 % выше», – приводит комментарий ученых The Sun.

В исследовании уточняется, что многие из тех, кто обычно спал днем – это мужчины, малообразованные и с низким доходом, курильщики и употребляющие алкоголь каждый день. Также они типичные «совы», страдающие от бессонницы или храпа.

По словам автора исследования, доктора Е Вана, «подремать само по себе не вредно». Не сон несет опасность. Но он может сигнализировать о том, что кто-то плохо спит ночью, а значит, и здоровье у него не очень.

«Эти выводы особенно интересны, потому что миллионы людей наверняка часто, или даже ежедневно, ложатся вздремнуть», – заявил Е Ван.

Он также уточнил, что постоянный плохой ночной сон и последующие дневные – не убьют вас. Но реальность такова, что хронически недосыпающие люди больше подвержены диабету второго типа и сердечным болезням. Исследования также показывают, что их шансы отправиться в могилу – больше.

Ранее сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов объяснил, что частично компенсировать недосып ночью поможет дневной сон, но не больше 40 минут, потребность в определенном количестве сна индивидуальна и закладывается генетически.