Турция анонсировала отправку первого судна с зерном в Черном море

Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на турецкую газету Star.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД