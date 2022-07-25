В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю

Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.

«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.

По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.

Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.

«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.

Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.

В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.