Из Башкирии в ЛНР отправился гуманитарный конвой со стройматериалами

В Луганскую народную республику отправился 16 гуманитарный конвой из Башкортостана со стройматериалами для ремонта школы.

В составе гуманитарного груза – 24,5 тонн строительных материалов. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в городе Петровское. Колонна состоит из 11 человек и пяти единиц техники, в том числе трех автофургонов, передает Башинформ.

На сегодняшний день общий вес гуманитарной помощи составляет 1310 тонн. Последующие конвои с гуманитарным грузом также будут формироваться, исходя из потребностей жителей ЛНР.

Ранее из Башкирии в ЛНР прибыл гумконвой с асфальтобетонным заводом.