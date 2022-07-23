Из Башкирии в ЛНР отправился гуманитарный конвой со стройматериалами

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23 июля, суббота | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Орбан заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия
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Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас.
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Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат.
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Из Башкирии в ЛНР отправился гуманитарный конвой со стройматериалами
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В Луганскую народную республику отправился 16 гуманитарный конвой из Башкортостана со стройматериалами для ремонта школы.
В составе гуманитарного груза – 24,5 тонн строительных материалов. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в городе Петровское. Колонна состоит из 11 человек и пяти единиц техники, в том числе трех автофургонов, передает Башинформ.
На сегодняшний день общий вес гуманитарной помощи составляет 1310 тонн. Последующие конвои с гуманитарным грузом также будут формироваться, исходя из потребностей жителей ЛНР.
Ранее из Башкирии в ЛНР прибыл гумконвой с асфальтобетонным заводом.
Российские военные уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»
За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.
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Командиру украинских неонацистов «Медведи SS» может грозить смертная казнь
В ДНР командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение, ему грозит смертная казнь, сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован.
«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», – сообщил адвокат ТАСС.
Кравцову вменяют создание вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой.
Последняя статья предусматривает смертную казнь в виде наказания.
Ранее Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Напомним, смертный приговор грозит и другим участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS». Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» в могут пройти в открытом режиме.
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Спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
В Харьковской области российским спецназом уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент с места событий.
В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту. Так, уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».
Кроме того, в данный момент на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.
Также союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с начала спецоперации
Жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Украины с начала спецоперации стали 129 жителей Донецка, еще 559 горожан получили ранения, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
«С начала военной операции огромные потери среди мирного населения города – 129 человек, в том числе шесть детей. Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что у всех серьезные минно-взрывные ранения.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в пятницу утром обстреляли Петровский район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВСУ за сутки выпустили по ЛНР четыре ракеты HIMARS
Украинские военные за минувшие сутки дважды обстреливали Луганскую народную республику с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Хорошее и Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела н. п. Хорошее повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос», – передает ТАСС сообщение СЦКК.
В воскресенье вечером вооруженные формирования Украины обстреляли город Стаханов в ЛНР с применением американских HIMARS.
До этого вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск. Днем ранее два человека получили ранения при обстреле вооруженные формирования Украины города Стаханова в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Кроме того, украинские военные обстреливали Стаханов 12 июля.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Украина наносит террористические удары по занятым российскими войсками населенным пунктам из американских РСЗО HIMARS.
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ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядом «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.25 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В Киевском районе Донецка находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Ранее сообщалось, что украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС.
Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР
Google открыто «по приказу своих кураторов из американского правительства» пропагандирует терроризм и насилие в отношении жителей России и Донбасса, поэтому власти Донецкой народной республики приняли решение заблокировать сервис на территории республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, это началось далеко не вчера, и с такой ситуацией не стоит больше мириться. «Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», – добавил он.
Глава ДНР также отметил, что руководство России и Донецкой народной республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса. «Сегодня Запад и Украина оказывают беспрецедентное давление на Республику и создают угрозы как для физической, так и для психологической безопасности. Цель этого давления – запугать жителей Донецкой народной республики, сломить их дух», – уточнил он.
Во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что Google стал крупнейшим рассадником деструктивного контента.
Ранее мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев наложил на Google оборотный штраф за нарушение части 5 статьи 13.41 КоАП – повторное неудаление запрещенной информации. Сумма штрафа превышает 21,77 млрд рублей – это десятая часть выручки американской компании и ее афиллированных структур в России.
ВСУ менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка
Украинские войска менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО «Град» и 13 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.26 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»... 10.30 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Петровский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.35 – н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядом «натовского» калибра 155 мм.
До этого украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС.
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас.
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В Госдуме Россию назвали гарантом энергобезопасности освобожденных территорий
Россия стала гарантом энергетической безопасности Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим предпримет попытку их обесточить, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Восстановление линий электропередачи гарантирует энергетическую безопасность освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей на случай, если киевский режим решит предпринять диверсию и попытаться устроить блэкаут, как это было с Крымом», – передает РИА «Новости» его слова.
Шеремет отметил, что теперь электроэнергия из российской энергетической системы может поступать в Херсонскую и Запорожскую область из Крыма, при этом переток может быть налажен и в обратном направлении от Запорожской АЭС на нужды крымского полуострова.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов посетил Крым, ДНР и дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская».
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Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР
Украинские военные за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... (выпущена) 301 единица различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Горловке и Ясиноватой», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в пятницу утром обстреляли Петровский район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Депутаты новой волны посетили военных на Донбассе и помогли жителям Мариуполя
С 15 по 31 июля депутаты Госдумы работают в регионах и на Донбассе. На региональной неделе депутаты продолжили принимать граждан на своих округах и инспектировали социальные объекты.
Продолжился сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и военным. Андрей Гимбатов, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям посетил российских военных, а также помог отправить гуманитарный груз на Донбасс.
«В День рождения принято дарить подарки. Именно в такой день, в день своего рождения два подарка уезжают на передовую нашим ребятам, где будут помогать им в их нелегкой работе», – подчеркнул он.
Еще один депутат Александр Спиридонов, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле вторую неделю находится в Мариуполе, где вместе с волонтерами помогает местным жителям.
«Мы работаем в гуманитарных центрах, помогаем разгружать гуманитарную помощь, которая приходит сюда из России. Помогаем выдавать ее, занимаемся вопросами, связанными с водой, с ее доставкой, распределением и получением», – рассказал депутат.
Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев на региональной неделе посетит Кривошеинский район в Томской области, где идет ремонт соцобъектов. Одним из таких объектов стала школа. Депутат рассказал, что помещения классов будут оснащены новым необходимым оборудованием, а также заменят инженерные сети, обновят наружную и внутреннюю отделку, отремонтируют санузлы. Депутат подчеркнул, что работы должны быть завершены к 30 ноября.
Также он посетит два почтовых отделения. Напомним, что модернизация почтовых отделений – это один из пунктов Народной программы партии «Единая Россия».
В рамках региональной недели Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, с рабочим визитом посетила Самарскую область. Депутат обратила внимание властей на аварийное состояние жилого дома в Тольятти. Кроме того, Яна Лантратова обратится к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию под личный контроль.
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин провел совещание в Удмуртии, где обсудил с жителями вопросы оплаты ЖКУ.
Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на региональной неделе посетила ряд предприятий легкой промышленности в Свердловской области. Депутат обратила внимание на кадровый дефицит, сложности с налогообложением.
МЧС России с марта доставило более 42,5 тыс. тонн гумпомощи в Донбасс
Автомобильные колонны МЧС России доставили в Донбасс более 42,5 тыс. тонн гуманитарной помощи с марта 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено более 42,5 тыс. тонн гуманитарного груза. За минувшую неделю (с 15 июля) спасателями доставлено в ДНР, ЛНР и Украину бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости и строительные материалы для восстановления инфраструктуры весом порядка 2,9 тыс. тонн», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что одновременно с этим пиротехники МЧС проводят гуманитарное разминирование. Очищена территория площадью около 360 гектаров, обнаружено более 48 тыс. взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что в Москве организованы 11 пунктов сбора гумпомощи для граждан ДНР и ЛНР.
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Специалистов пиротехнического отряда МЧС России наградили в ДНР
Замминистра МЧС Донецкой народной республики Дмитрий Захаров вручил специалистам пиротехнического отряда МЧС России медали «За разминирование», сообщили в пресс-службе ведомства.
«За отвагу и самоотверженность сопряженных с риском для жизни, при обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов семеро специалистов пиротехнического сводного отряда МЧС России награждены медалями «За разминирование», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Захаров отметил, что благодаря совместной работе МЧС России и МЧС ДНР по обследованию и очистке местности темпы разминирования увеличились в разы.
«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ очищена территория площадью около 360 гектаров, обнаружено более 48 тыс. взрывоопасных предметов», – рассказал он.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами.
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Первые жители ДНР вступили в партию «Единая Россия»
Первые шесть жителей Донецкой народной республики вступили в партию «Единая Россия».
Торжественное вручение членских билетов прошло в городе Мариуполь, во время встречи актива общественного движения «Донецкая республика» с главой ДНР Денисом Пушилиным и первым зампредседателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники «Единой России» активно сотрудничают с НКО Донецкой и Луганской народных республик, начали помогать Обществу слепых и Обществу глухих в Донбассе.
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ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как уточняет представительство, обстрел зафиксирован в 15:50 (совпадает с мск). Это уже четвертый обстрел из «Града» по Донецку за субботу, передает ТАСС.
Также зафиксирован обстрел Горловки в 16.00. По городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что ВСУ менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка.
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