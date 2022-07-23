Спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

В Харьковской области российским спецназом уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент с места событий.

В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту. Так, уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».

Кроме того, в данный момент на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.

Также союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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