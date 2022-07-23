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ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Донецку
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядом «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.25 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В Киевском районе Донецка находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Ранее сообщалось, что украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС.
Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой народной республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.
Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления коллаборантов, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
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В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса
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Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.
Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.
Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
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Союзные силы подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении фронта в ДНР
Украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Попыток прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно», – передает ТАСС его слова.
Басурин уточнил, что две попытки прорыва были в районе Угледара. «Одна предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, и она была неудачна. Следующая попытка была на позиции, на которой стоят бойцы нашей республики – она тоже была неудачная», – рассказал он.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о расстреле сдающихся срочников украинскими нацбатальонами под Авдеевкой
Украинские националистические батальоны под Авдеевкой исполняют роль заградительных отрядов, расстреливая пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона 9-го полка народной милиции Донецкой народной республики с позывным «Хохол».
«Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить всушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно – стреляют прямо в упор», – рассказал он РИА «Новости».
Напомним, в начале июня начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал бывших сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с российскими силовиками и властью.
Референдум о вхождении ЛНР в состав России решили провести на 492 участках
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет на 492 участках, сообщил председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.
«Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР», – передает агентство ЛуганскИнформЦентр его слова.
Карякин добавил, что 15 июля на заседании Общественной палаты было инициировано создание штаба по референдуму. «Сегодня уже ведется работа в этом направлении», – отметил он.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования.
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Командиру украинских неонацистов «Медведи SS» может грозить смертная казнь
В ДНР командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение, ему грозит смертная казнь, сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован.
«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», – сообщил адвокат ТАСС.
Кравцову вменяют создание вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой.
Последняя статья предусматривает смертную казнь в виде наказания.
Ранее Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Напомним, смертный приговор грозит и другим участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS». Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» в могут пройти в открытом режиме.
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На Украине предъявили обвинение судье за смертный приговор наемникам в ДНР
Службы безопасности Украины заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из ДНР, который приговорил наемников к смертной казни, сообщила пресс-служба ведомства.
Утверждается, что следователи подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье.
«Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах Вооруженных сил Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.
Медведев заявил, что нужно отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и «пошире»
Украинских военных нужно оттеснить не только от Донецка, но и дальше, заявил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе посещения пункта временного размещения эвакуированных из Донбасса и Украины в Таганроге.
«Решим все эти задачи, но это требует определенного времени. Но понятно, что сложно, хотелось бы быстрее», – цитирует Медведева ТАСС.
Отвечая на реплику с призывом отодвинуть ВСУ от Донецка, Медведев сказал: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]».
Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут доведены до конца.
«Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили, и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», – сказал Медведев в беседе с эвакуированными.
Ранее зампред Совбеза заверял, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, и обозначил, когда и как для отдельных украинских политиков и Украины в целом наступит судный день.
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В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с начала спецоперации
Жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Украины с начала спецоперации стали 129 жителей Донецка, еще 559 горожан получили ранения, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
«С начала военной операции огромные потери среди мирного населения города – 129 человек, в том числе шесть детей. Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что у всех серьезные минно-взрывные ранения.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в пятницу утром обстреляли Петровский район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР заявили об освобождении 255 населенных пунктов
Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных освободили 255 населенных пунктов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 20 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что силы продолжают наступление по нескольким направлениям.
Ранее сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
В Минобороны заявляли, что ВСУ оборудовали в одной из школ Соледара опорный пункт, в подвале создан склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.
Глава Минстроя оценил фронт работ в Мариуполе
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко посетил стройплощадки кварталов жилой застройки, которые возводятся в Мариуполе, а также ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в школах и социальных объектах.
На каждом объекте руководители пообщались с представителями подрядных организаций и строителями. По результатам объезда провели расширенное оперативное совещание Оперативного штаба по восстановлению города Мариуполя.
«Действительно, мы сегодня посетили ряд объектов. Что называется, изучили ситуацию на месте: проверили качество строительно-ремонтных работ и соблюдение сроков их выполнения, пообщались со специалистами, и после все детально проанализировали на совещании в Штабе», – приводятся слова Файзуллина на сайте Минстроя.
Министр строительства и ЖКХ подчеркнул, что участники встречи обсудили весь комплекс задач по восстановлению жизнедеятельности Мариуполя.
«Прежде всего в приоритетах – восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки – к октябрю – нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов», – рассказал Файзуллин.
В свою очередь, Хоценко поблагодарил руководителя Минстроя России и команду российских строителей за серьезную практическую помощь в восстановлении не только Мариуполя, но и всей республики.
«Нам помогает вся Россия, все ее регионы. Для нас эта поддержка очень важна и ценна. Сегодня в Штабе собрались все участники большой стройки в Мариуполе – представители подрядных организаций, профильных республиканских министерств и ведомств, государственных концернов, администрации города. Разговор получился очень содержательным и, главное, конструктивным. Первостепенная задача Правительства в этом грандиозном проекте – максимально оперативно содействовать в получении строителями разрешительных документов. Также сегодня в нашей повестке – синхронизация действий МЧС по разминированию зданий и территорий с подрядчиками», – отметил Хоценко.
Премьер-министр заверил, что нерешаемых вопросов нет, поэтому все запланированные работы будут реализованы в установленные сроки.
Медведев пообещал беженцам из Донбасса продлить срок пребывания в России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал беженцам из Донбасса и Украины продление сроков пребывания в России, если спецоперация продолжится после августа.
На встрече с беженцами Медведев заявил, что «мы с вами один народ, все, что наметили в рамках спецоперации, доведем до конца», сообщает РИА «Новости».
Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведет встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины.
В ходе визита в регион у Медведева запланировано посещение пунктов временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза России проведет совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.
В поездке также принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.