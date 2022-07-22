Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область

«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.

«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.

Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.

Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.

«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.

После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.

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