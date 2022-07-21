ЦРУ не нашло признаков работы Ирана над ядерным оружием

Эксперт оценил итоги встречи Путина, Раиси и Эрдогана

«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.

«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.

«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.

«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.

Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.

Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.

По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.

Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.

Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.

А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.

По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».

«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.

Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.

Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции. Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате пройдет в России, заявил президент Путин.