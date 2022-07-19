Эксперты обсудили способы защиты детей от негативного контента на YouTube

По данным Лиги безопасного Интернета, в сети на данный момент распространено более 16,6 млн фейков о России, из которых примерно 14,5% находятся на платформе видеохостинга YouTube, рассказала директор организации Екатерина Мизулина.

«Конечно, здесь [на YouTube] обилие насилия, жестокости. Мне кажется, даже многим взрослым пользователям достаточно тяжело смотреть эти кадры. Понятно, что подобный контент несет определенный отпечаток для детской психики, даже если они единожды увидят такого рода информацию. Многие организации, многих экспертов беспокоит особенно ситуация, связанная с тем, что YouTube не выражает никакой готовности исправить эту ситуацию», – сказала Мизулина в ходе круглого стола «Недетская зона: почему YouTube – серьезная угроза для несовершеннолетних пользователей», ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК и председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов также заявил, что зарубежные онлайн-платформы выдают несовершеннолетним много негативной информации.

«Там действительно очень хитро все устроено. Есть такая воронка вовлечения, сначала что-то интересное показывается, потом человек входит туда, дальше продвигается и попадает на запрещенный законами РФ контент, который действительно не удаляется, как мы того требуем, таким образом, воздействуя на молодые, неокрепшие умы», – подчеркнул он.

По мнению руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александра Малькевича, видеохостинг способствует агрессии, эмоциональной нестабильности и реальным жертвам среди молодой аудитории.

Кроме того, Малькевич заявил о том, что YouTube, не стесняясь, давно демонстрирует откровенно прозападную позицию.

«YouTube обожает двойные стандарты, мы много раз это обсуждали на площадке Общественной палаты РФ. Эти стандарты обусловлены политикой. То есть видео, которые в обычных обстоятельствах они наверняка признали бы неприемлемыми, противоправными, их активно продвигают среди российской аудитории с начала информационной войны», – отметил он.

С такой позицией согласился и член СПЧ, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов, отметив, что YouTube – это пример площадки, активно поддерживающей информационную войну против России.

По словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева, площадкой удалено более 105 тысяч деструктивных материалов по требованию регулятора. «Однако, конечно, есть и тысячи неудаленных, действительно опасных материалов, которые площадка по каким-то причинам не удаляет. Мы их за это штрафуем. 68 млн штрафов взыскано было в прошлом году, плюс оборотный штраф 7 млрд, который приставы взыскали принудительно. И вот недавно, буквально вчера очередной оборотный штраф наложили на площадку - в 21 млрд», – заметил представитель РКН.

В декабре 2021 года Google получила первый оборотный штраф в России за систематическое неудаление запрещенного контента – более 7,2 млрд рублей, в июле 2022 года суд оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за повторное систематическое неудаление запрещенного контента

Говоря об основных отличиях между иностранными и отечественными цифровыми площадками, директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин заявил, что у российских аналогов есть постоянно действующая рабочая связь.

В свою очередь, представитель проекта «Заступник» Александр Петрухин видит проблематику в том, что родители недостаточно просвещены – многие даже не знают о существовании родительского контроля. По его мнению, именно взрослым нужно рассказывать о тех инструментах, которые существуют для обеспечения безопасности детей в сети.

Кроме того, Мизулина заявила о том, что в рамках работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в интернете Лига безопасного интернета инициирует проведение комплексного исследования, связанного с воздействием иностранных социальных сетей на психику и здоровье детей. В первую очередь таких социальных сетей как видеохостинг YouTube.