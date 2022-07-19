Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, следует из данных торгов.

Так, по данным биржи на 14.38 мск, курс доллара снижался на 2,4% – до 54,99 рублей. К 14.42 мск доллар ускорил снижение до 2,45% и находился на уровне 54,96 рублей, пишет ТАСС.

Согласно данным торгов, курс евро на Мосбирже во вторник опустился ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Так, на 15.00 мск, курс евро снижался на 2,02% – до 55,99 рублей. К 15.02 мск курс евро ускорил снижение до 2,05% и находился на уровне 55,98 рублей.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля.

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