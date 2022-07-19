Стало известно о подготовке контрнаступления ВСУ на попаснянском направлении

Командование вооруженных сил Украины готовит контрнаступление на попаснянском направлении, все меры по защите приняты, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Марочко привел данные разведки, согласно которым попытку контрнаступления может предпринять иностранный легион. «Сразу хочу отметить, что мы в курсе замысла командования украинского, мы подготовили специально для них некие сюрпризы», – передает ТАСС слова Марочко.

«Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги (победы) могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР. Нашим командованием все меры для защиты приняты, и контрмеры поступили уже указанием нашим военнослужащим, несущим на этом направлении службу», – добавил Марочко.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и мобильные системы ПВО.

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